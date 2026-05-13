LG đưa TV dán tường mỏng nhất thế giới về Việt Nam

Khương Nha
13/05/2026 18:20 GMT+7

LG vừa giới thiệu đến người dùng Việt Nam mẫu TV OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây cùng nhiều nâng cấp về AI.

LG gọi OLED evo AI W6 là TV dán tường với công nghệ không dây đích thực mỏng nhất thế giới, độ dày chỉ 9,9 mm. Để đạt được độ mỏng này, LG đã thiết kế lại hệ thống linh kiện, đưa cả loa vào trong màn hình. LG cũng loại bỏ hoàn toàn phần khung cồng kềnh và dây cáp lộ ngoài. Các thiết bị ngoại vi sẽ kết nối thông qua Zero Connect Box, có khả năng truyền tín hiệu hình ảnh 4K lên tới 165 Hz.

TV OLED evo AI W6 của LG

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TUV Rheinland, cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng tương đương tín hiệu gốc.

OLED evo AI W6 được trang bị bộ xử lý Alpha 11 AI của LG, đi kèm công nghệ Hyper Radiant Color, độ sáng tối đa được nâng cao đáng kể cùng lớp phủ cao cấp giúp giảm phản chiếu, mang lại khả năng hiển thị tốt hơn trong môi trường nhiều ánh sáng. Về chơi game, W6 hỗ trợ NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, ALLM và thời gian phản hồi chỉ 0,1 ms.

LG OLED evo AI W6 chạy trên hệ điều hành webOS, được tích hợp Microsoft Copilot và Google Gemini. Giờ đây, AI không chỉ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh mà còn cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn. 

Các tính năng như AI Voice ID giúp nhận diện người dùng bằng giọng nói, từ đó cá nhân hóa giao diện trang chủ, đề xuất nội dung và các tiện ích theo từng thành viên trong gia đình. AI Concierge giúp tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung người dùng đang xem hoặc chương trình đang diễn ra cùng thời điểm.

Năm nay, LG cũng mở rộng danh mục TV LG QNED evo AI MiniLED 2026. Dải sản phẩm bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước từ 43 inch đến màn hình siêu lớn 115 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí từ phòng khách gia đình đến rạp phim tại gia, không gian thể thao và gaming quy mô lớn.

Ngoài TV, LG cũng giới thiệu đến người dùng Việt Nam hệ thống loa thanh mới gồm LG Sound Suite và S95AR. LG Sound Suite là hệ thống âm thanh tại gia đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ Dolby Atmos FlexConnect, cho phép TV và loa thanh liên kết với các loa phụ không dây để tạo thành hệ thống âm thanh chuẩn rạp phim.

