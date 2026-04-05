LG tăng tốc tích hợp AI vào mọi hoạt động

LG vừa tổ chức chương trình đào tạo kéo dài 2 ngày về trí tuệ nhân tạo (AI) cho tất cả giám đốc điều hành tại Hàn Quốc. Chương trình diễn ra tại khuôn viên Digital Park ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, nằm trong chiến lược của công ty nhằm tích hợp AI vào mọi hoạt động.

Chủ tịch Tập đoàn LG, ông Koo Kwang-mo, phát biểu trong cuộc họp ban điều hành ngày 25.3 ẢNH: Tập đoàn LG

Theo Korea Herald, các buổi đào tạo bắt buộc diễn ra vào đầu tháng này đã cho phép các giám đốc làm việc trực tiếp với nhiều công cụ AI, bao gồm mô hình Exaone nội bộ của LG, ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google. Họ đã thực hiện các nhiệm vụ từ xây dựng các tác nhân tự động hóa quy trình làm việc đến tạo báo cáo hỗ trợ bởi AI.

Chương trình đào tạo này được thực hiện theo cam kết của CEO Lyu Jae-cheol, người nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Tại cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 23.3, ông Lyu nhấn mạnh AI sẽ là công cụ chính để cải cách hoạt động của LG Electronics. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ kết hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo với năng lực sản xuất vượt trội của mình và nâng cao năng suất lên 30% trong vòng hai đến ba năm tới".

Chủ tịch Tập đoàn LG, ông Koo Kwang-mo, cũng đã kêu gọi hành động trong một thông điệp tương tự vào ngày 25.3, nhấn mạnh rằng "tốc độ là điều quan trọng nhất trong chuyển đổi AI" và yêu cầu các CEO phải trực tiếp chỉ đạo quá trình này.

LG muốn dùng AI để 'lột xác'

Tình hình tài chính hiện tại của LG đã buộc công ty phải thúc đẩy sự cấp bách trong việc chuyển đổi. Mặc dù công ty đạt doanh thu kỷ lục 89.200 tỉ won (58,4 tỉ USD) vào năm 2025, lợi nhuận hoạt động đã giảm 27,5% xuống còn 2.480 tỉ won do thua lỗ trong mảng kinh doanh TV và chi phí tái cấu trúc.

LG cho biết một số hệ thống AI do công ty phát triển đã cho ra kết quả tích cực. Thông qua mối quan hệ hợp tác với Microsoft, hệ thống Chatda cho phép nhân viên truy vấn dữ liệu lớn qua hội thoại, giúp rút ngắn thời gian phân tích từ 3 đến 5 ngày xuống còn khoảng 30 phút. Hệ thống này cũng giúp LG điều chỉnh sản phẩm theo từng thị trường cụ thể, như việc thêm tính năng duy trì nhiệt độ ổn định cho tủ lạnh tại Ấn Độ và tùy chọn giặt nhanh cho khách hàng tại Brazil.

Ngoài ra, trợ lý AI nội bộ của LG là LGenie có khả năng xử lý hơn 700.000 yêu cầu mỗi tháng, cung cấp dịch vụ phiên dịch thời gian thực bằng 71 ngôn ngữ. Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, việc triển khai các công cụ trung tâm liên lạc hỗ trợ bởi AI đã giúp giảm 37% số yêu cầu kỹ thuật viên không cần thiết, đồng thời cho phép 14% nhân viên chuyển sang xử lý các trường hợp phức tạp hơn.