LG đánh dấu 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Ma rketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "30 năm qua là một hành trình đầy tự hào. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu người tiêu dùng Việt đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng LG. Với sự thấu hiểu sâu sắc, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn nữa cho người dùng Việt".

Ông Song Ikhwan chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 30 năm LG tại Việt Nam Ảnh: CTV



30 năm liên tục cải tiến và đổi mới

Từ những chiếc TV CRT và LCD đã làm nên một cuộc cách mạng trong phòng khách của mỗi gia đình Việt, đến nay, LG tiếp tục dẫn đầu công nghệ giải trí tại gia với thế hệ TV OLED và TV QNED đột phá. Thế hệ TV 2025 còn được tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng người dùng từ khi bật đến khi tắt TV. Nhờ những nỗ lực không ngừng, LG đã thống lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu trong suốt 12 năm qua.

Bên cạnh đó, LG đã biến gian bếp Việt trở nên tiện nghi và thông minh hơn. Từ những chiếc tủ lạnh ngăn đá trên nhập khẩu đầu tiên vào năm 1995, LG đã mang đến tủ lạnh với mặt kính InstaView™ cho phép người dùng nhìn thấy bên trong chỉ bằng hai lần gõ nhẹ. Tủ lạnh với ngăn mát mở rộng đáp ứng nhu cầu của người Việt cũng được LG giới thiệu. Gần đây, LG hoàn thiện giải pháp bếp với máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sử dụng công nghệ hơi nước độc quyền và lò vi sóng LG NeoChef.

Ngoài ra, trong 8 năm qua, LG liên tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam với những giải pháp tiên phong. Xuất phát từ máy giặt lồng đứng, LG đã hoàn thiện các giải pháp giặt sấy với máy giặt lồng ngang công nghệ truyền động trực tiếp, máy sấy công nghệ HeatPump, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và tháp giặt sấy LG WashTower.

LG vẫn luôn giữ vững lời cam kết theo đuổi triết lý “Life's Good”, nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp, văn minh Ảnh: CTV



Đối với các thiết bị cá nhân, bên cạnh dòng laptop LG gram mỏng, nhẹ và bền bỉ, LG còn dẫn đầu về công nghệ trên các sản phẩm màn hình chuyên dụng như LG UltraGear dành cho game thủ và LG UltraWide cho trải nghiệm làm việc đa nhiệm.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, LG sẽ tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm tại Việt Nam. "LG sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thói quen và nhu cầu của người dùng Việt. Các sản phẩm sẽ được tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Th ấu cảm, mang đến một cuộc sống thông minh và tiện nghi hơn cho người dùng, giảm bớt gánh nặng việc nhà để người dùng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống", ông Song Ikhwan chia sẻ thêm.

Đến cuối năm 2025, LG dự kiến sẽ giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới đến người dùng Việt Nam, như màn hình máy tính, máy giặt, máy lọc không khí, máy hút ẩm... Bên cạnh những cải tiến về công nghệ và thiết kế, các sản phẩm cũng đa dạng về phân khúc để tiếp cận được với đa dạng người dùng Việt Nam. Đặc biệt, những thiết bị bếp với thiết kế âm tủ (built-in) được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam.