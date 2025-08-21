Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhà sản xuất linh kiện ô tô của LG đạt chứng nhận an ninh mạng hàng đầu

Thành Luân
Thành Luân
21/08/2025 15:44 GMT+7

Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics đặt tại Hải Phòng đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng (Cyber Security Management System - CSMS) Cấp độ 3 từ TÜV Rheinland.

CSMS là khung chuẩn quốc tế nhằm đánh giá hệ thống quy trình quản lý an ninh mạng áp dụng xuyên suốt toàn bộ vòng đời của xe và linh kiện từ giai đoạn lập kế hoạch, phát triển, sản xuất đến vận hành và quản lý hậu sản xuất.

Nhà sản xuất linh kiện ô tô của LG nhận chứng nhận an ninh mạng hàng đầu - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng hàng đầu

Ảnh: CTV

Nhà máy tại Hải Phòng, nơi sản xuất phần lớn linh kiện cho các hãng xe hàng đầu thế giới, là cơ sở đầu tiên trên thế giới được TÜV Rheinland chứng nhận đạt đồng thời cả CSMS Cấp độ 2 và Cấp độ 3. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của LG trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng nghiêm ngặt trong sản xuất hàng loạt, mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của LG trong việc bảo vệ linh kiện ô tô và người dùng trước các mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên ô tô định nghĩa bằng phần mềm (SDV), đảm bảo an ninh mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các rủi ro trong quá trình sản xuất ngày càng gia tăng, đòi hỏi các nhà cung cấp phải triển khai những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và được tiêu chuẩn hóa.

Tính cấp bách này đã được khẳng định thông qua các quy định toàn cầu. Quy định UNECE R155 được Liên minh châu Âu cùng 56 quốc gia tại châu Á, châu Đại Dương và châu Phi áp dụng, yêu cầu các phương tiện phải có chứng nhận CSMS mới được phép lưu hành. Và kể từ tháng 7.2024, chỉ những phương tiện đáp ứng yêu cầu này mới được phép vào các thị trường kể trên. Mỹ và Trung Quốc cũng đang siết chặt quy định tương tự.

LG đã và đang thắt chặt an ninh mạng trên tất cả lĩnh vực. Ở cấp độ quản trị doanh nghiệp, LG đã đạt chứng nhận CSMS Cấp độ 2 vào năm 2023 và Cấp độ 3 vào năm 2024. Sau nhà máy Hải Phòng, LG đang nỗ lực để đạt được chứng nhận này ở các cơ sở sản xuất khác.

Ông Seokhyun Eun, Chủ tịch Công ty Giải pháp Ô tô LG (LG Vehicle Solution Company), chia sẻ: "Việc đạt được các chứng nhận được công nhận toàn cầu như CSMS cấp độ 3 từ TÜV Rheinland góp phần khẳng định LG là một đối tác tin cậy của các hãng xe trên toàn thế giới. Thông qua những cam kết về an ninh và chất lượng, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao vị thế dẫn đầu của LG trên thị trường linh kiện ô tô".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
