One UI 9.5 mở rộng xuống điện thoại Galaxy giá rẻ

Mặc dù giai đoạn ban đầu gặp một số khó khăn, nhưng quá trình triển khai One UI 9 của Samsung đang diễn ra một cách thuận lợi. Hiện tại, hơn một chục thiết bị Galaxy đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiết bị khác chưa được nâng cấp. Trong quá trình này, công ty Hàn Quốc đã bắt đầu thử nghiệm One UI 9.5 trên quy mô rộng.

Galaxy A17 5G giá rẻ cũng đã bắt đầu chạy thử One UI 9.5 ẢNH: SAMSUNG

Samsung được cho là đã thử nghiệm nội bộ bản cập nhật One UI 9.5 trong một thời gian dài, nhưng chủ yếu trên các dòng sản phẩm cao cấp như Galaxy S26 và Galaxy Z8. Gần đây, phiên bản phần mềm này đã được mở rộng sang nhiều thiết bị cấp thấp hơn, với chiếc Galaxy A57 tầm trung được phát hiện có mã firmware A576BXXU6CZJ1. Thậm chí, mẫu Galaxy A17 5G rẻ hơn chạy One UI 9.5 với mã firmware A176BOXM8EZJ1 cũng đã xuất hiện trên máy chủ công ty.

Thêm nhiều thiết bị Galaxy sẽ được thử sức One UI 9.5 vào tuần tới?

Mặc dù đây là các bản dựng nội bộ và không dành cho người dùng thử nghiệm công khai, nhưng điều này cho thấy Samsung đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phát hành One UI 9.5 đến người sử dụng điện thoại Galaxy. Thông thường, hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm phần mềm mới trên các thiết bị cao cấp trước khi mở rộng sang các dòng máy tầm trung và giá rẻ. Nhưng lần này, các dòng máy tầm trung và giá rẻ đã được trải nghiệm phần mềm sớm hơn.

Được biết, Galaxy S26 là dòng điện thoại đầu tiên tham gia thử nghiệm nội bộ One UI 9.5 cách nay vài tháng, tiếp theo là Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vào tháng trước. Với việc các điện thoại giá rẻ hơn như Galaxy A57 và Galaxy A17 5G bắt đầu tham gia thử nghiệm phiên bản cập nhật, nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều điện thoại Galaxy khác được cập nhật trong tuần tới. Theo dự kiến, Samsung sẽ bắt đầu phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 9.5 vào khoảng tháng 2.2026, với dòng Galaxy S27 là sản phẩm đầu tiên chạy phiên bản cập nhật này.