4 lầm tưởng phổ biến về pin và bảo mật trên Android

Bên cạnh một số nguyên tắc chính xác như duy trì mức sạc từ 30 đến 80% hay kiểm soát quyền truy cập vị trí, người dùng Android lâu năm vẫn duy trì nhiều thói quen truyền thống xuất hiện từ những ngày đầu của hệ điều hành.

Tuy nhiên, các thiết bị hiện đại ngày nay đã thông minh hơn rất nhiều trong việc tự điều tiết hệ thống. Việc hiểu đúng bản chất hoạt động của máy sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm mà không cần can thiệp thủ công không cần thiết. Dưới đây là những lầm tưởng thường thấy về pin và bảo mật trên Android mà người dùng nên biết và từ bỏ.

Đóng ứng dụng thủ công để giải phóng RAM và tiết kiệm pin

Hệ điều hành Android có cơ chế tự quản lý bộ nhớ và chỉ chủ động đóng các tác vụ nền khi thực sự cần thêm không gian lưu trữ. Do RAM ở trạng thái trống hay đầy đều tiêu thụ lượng điện năng tương đương nhau, việc đóng ứng dụng thủ công không giúp tiết kiệm pin mà còn buộc bộ vi xử lý phải tốn thêm năng lượng nạp lại dữ liệu từ đầu ở lần mở tiếp theo.

Đóng các ứng dụng chạy ngầm không giúp máy Android tiết kiệm pin ẢNH: PHONG ĐỖ

Thao tác 'tin đồn' cũng có thể làm gián đoạn tính năng gửi thông báo, ngắt kết nối đồng bộ với đồng hồ thông minh hoặc ngừng cập nhật thông tin thời tiết. Đối với những ứng dụng thực sự ngốn pin, người dùng chỉ cần thiết lập chế độ Tối ưu hóa (Optimized) hoặc tắt hẳn quyền hoạt động dưới nền (Unrestricted) trong mục cài đặt sử dụng pin của chúng.

Tắt kết nối Wi-Fi và Bluetooth để kéo dài thời lượng pin

Trên thực tế, hai chuẩn kết nối không dây này gần như không làm tiêu hao năng lượng của thiết bị Android khi ở trạng thái nghỉ. Theo thử nghiệm từ chuyên trang MakeUseOf, việc bật kết nối Wi-Fi và Bluetooth liên tục trong 24 giờ chỉ tiêu tốn thêm khoảng 3,4% pin so với khi tắt hoàn toàn.

Tắt Wi-Fi và Bluetooth không kéo dài thời lượng pin như những lời đồn thổi ẢNH: PHONG ĐỖ

Ngược lại, việc để điện thoại duy trì kết nối với một mạng Wi-Fi có tín hiệu sóng yếu mới là nguyên nhân gây hao pin nghiêm trọng, khi thiết bị phải hoạt động với công suất cao hơn và tiêu tốn lượng pin gấp gần ba lần.

Công nghệ sạc nhanh khiến pin điện thoại Android nhanh bị chai

Thử nghiệm từ kênh YouTube HTX Studio cho thấy pin của các dòng điện thoại Android bị hao mòn theo thời gian ở tốc độ tương đương nhau dù sử dụng củ sạc nhanh hay sạc chậm. Thậm chí trong các bài đo thực tế, những thiết bị Android sạc nhanh còn ghi nhận mức độ chai pin thấp hơn một chút so với thiết bị sạc chậm.

Do đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng công nghệ sạc nhanh để nạp đầy pin cho máy mà không phải lo lắng về việc làm giảm tuổi thọ viên pin nhanh hơn thông thường.

Sạc nhanh hay sạc chậm đều khiến pin điện thoại Android bị hao mòn ẢNH: PHONG ĐỖ

Bắt buộc phải cài thêm ứng dụng diệt virus cho máy

Các thiết bị Android hiện nay đều được tích hợp sẵn công cụ bảo vệ Google Play Protect để quét mã độc trên toàn bộ ứng dụng từ Google Play lẫn các tệp cài đặt ngoài, song song với tính năng Google Safe Browsing cảnh báo trang web nguy hiểm trên trình duyệt Chrome.

Thiết bị cũng nhận các bản cập nhật an ninh định kỳ hằng tháng từ Google hoặc theo quý từ các hãng như Samsung. Người dùng thông thường sử dụng máy chính hãng không cần đến phần mềm diệt virus ngoài, trừ khi cài ROM tùy biến không có dịch vụ Google, dùng thiết bị đời cũ đã ngừng hỗ trợ hoặc thường xuyên cài file bên ngoài.

Công cụ bảo mật Play Protect được tích hợp sẵn trên Android ẢNH: PHONG ĐỖ

Kết luận

Nhìn chung, các dòng điện thoại Android ngày nay đã đủ thông minh để tự động quản lý hiệu quả tài nguyên bộ nhớ, nguồn pin và các lớp bảo mật mà không cần đến sự tinh chỉnh thủ công từ người sử dụng. Bạn chỉ cần để thiết bị tự vận hành nhằm đảm bảo sự ổn định và thuận tiện tối đa trong quá trình sử dụng hằng ngày.