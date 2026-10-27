Samsung mở rộng khả năng tương thích AirDrop xuống dòng Galaxy A

Sau một thời gian chỉ dành riêng cho các thiết bị Galaxy cao cấp, tính năng "Share with Apple devices" như một phần của công cụ Quick Share từ Samsung đã bắt đầu được mở rộng đến nhiều thiết bị Galaxy A. Đây là tính năng được triển khai thông qua bản cập nhật One UI 9 trong tháng 10.

Galaxy A55 trở thành mẫu Galaxy A đầu tiên hỗ trợ AirDrop trên iPhone ẢNH: T.L

Trước đó, Google đã phát triển một phương pháp thông minh để người dùng có thể chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng với nhau. Bắt đầu với dòng sản phẩm Pixel, sau đó Google đã mở rộng khả năng này đến một số điện thoại Galaxy cao cấp của Samsung, bao gồm cả dòng Galaxy S26.

Điều đó có nghĩa người dùng các thiết bị Galaxy này không cần phải cài đặt ứng dụng bên thứ ba nào để sử dụng tính năng chia sẻ đa nền tảng. Với Quick Share, người dùng sẽ thấy một nút chuyển đổi mới mang tên "Share with Apple devices" để thực hiện chia sẻ dễ dàng dữ liệu giữa Android và iOS.

Mẫu Galaxy A đầu tiên đón tin vui

Sau khi xuất hiện trên các thiết bị Galaxy cao cấp, Samsung đã mở rộng khả năng đến các mẫu Galaxy S25 FE và Galaxy S24 FE. Giờ đây, các mẫu điện thoại dòng Galaxy cũng sẽ nhận được khả năng hỗ trợ Quick Share thông qua bản cập nhật One UI 9, trong đó Galaxy A55 đã chính thức tương thích.

Theo báo cáo từ Sammyfans, bản cập nhật One UI 9 ổn định sẽ giúp người dùng Galaxy A55 dễ dàng chia sẻ ảnh, video và tập tin với các thiết bị Apple mà không cần ứng dụng bổ sung. Nhờ vậy, trải nghiệm chia sẻ giữa Galaxy A55 với các thiết bị Apple trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn cho người dùng.

Ngoài Galaxy A55, Galaxy A57 và A56 cũng đã được xác nhận sẽ có trải nghiệm chia sẻ AirDrop sau khi cập nhật lên One UI 9. Đây thực sự là một bước tiến mạnh mẽ của Samsung trong việc mang các tính năng cao cấp của Apple đến với những chiếc điện thoại Android tầm trung của hãng, từ đó mở ra cơ hội kết nối giữa hàng triệu người dùng iOS và Android.