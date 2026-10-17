Samsung đẩy mạnh triển khai One UI 9 cho điện thoại tầm trung Galaxy A

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi quá trình triển khai bản cập nhật One UI 9 của Samsung gặp khó khăn, nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới đã nhanh chóng khắc phục tình hình, khẳng định vị thế của mình trong việc hỗ trợ phần mềm trên hệ sinh thái Android, chỉ sau Google.

Samsung đang tăng tốc độ cập nhật One UI 9 sau một thời gian liên tục chậm trễ ẢNH: T.L

Số lượng thiết bị Samsung Galaxy được cập nhật lên phiên bản Android mới nhất tại ít nhất một thị trường toàn cầu hiện đã vượt xa các đối thủ như Sony, Motorola hay Nothing. Trong số này, ba mẫu điện thoại tầm trung gồm Galaxy A37, Galaxy A36 và Galaxy A56 đã bắt đầu nhận One UI 9.

Đặc biệt, chiếc smartphone ra mắt đầu năm 2025 là Galaxy A36 đã bắt đầu nhận gói cập nhật One UI 9 chính thức chỉ vài tuần sau khi các dòng điện thoại cao cấp như Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, Z Fold7 và Z Flip7 được cập nhật. Hiện tại, bản cập nhật này chỉ khả dụng tại Hàn Quốc, nhưng dự kiến sẽ được phát hành toàn cầu trong vài ngày tới.

Một số lỗi xuất hiện, One UI 9 vẫn được xem là thành công

Bản cập nhật One UI 9 được đánh giá là tương đối an toàn, mặc dù không có nhiều cải tiến về hiệu suất hay giao diện người dùng. Tuy nhiên, một số lỗi nghiêm trọng đã được phát hiện trên một số thiết bị Galaxy A57, S24, S24 Ultra và S26 Ultra, khiến một số người dùng không thể sử dụng điện thoại sau khi cập nhật.

Mặc dù vẫn còn một số lỗi nhỏ và tình trạng giật lag, nhưng việc triển khai One UI 9 có thể coi là thành công về mặt ổn định, đặc biệt khi xem xét số lượng lớn thiết bị đã được cập nhật trong thời gian qua.

Samsung dường như không có dấu hiệu chậm lại trong việc phát triển và phân phối phần mềm. Nhiều điện thoại Galaxy khác và có thể cả máy tính bảng Galaxy sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 9, trong khi bản cập nhật One UI 9.5 cũng đang được phát triển. Mặc dù thông tin về phiên bản One UI tiếp theo vẫn còn hạn chế, người dùng đang kỳ vọng vào những cải tiến đáng kể đối với bản cập nhật trong tương lai.