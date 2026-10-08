Samsung vừa tung One UI 9 đến hàng loạt mẫu flagship cũ

Sau khi triển khai trên Galaxy S26, Galaxy S25 và các mẫu máy gập thế hệ mới nhất, Samsung tiếp tục mở rộng bản nâng cấp One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17 đến đợt flagship tiếp theo. Lộ trình cập nhật lần này chính thức gọi tên toàn bộ dòng Galaxy S24 cùng hai mẫu điện thoại gập ra mắt năm 2024 là Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6.

One UI 9 đổ bộ Samsung Galaxy S24 và dòng máy gập 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lộ diện đợt cập nhật One UI 9 tiếp theo dành cho flagship Galaxy

Tương tự các đợt phát hành trước, thị trường quê nhà Hàn Quốc là khu vực đầu tiên được tiếp cận phiên bản phần mềm mới. Tài khoản Kailash trên mạng xã hội X đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy bản cập nhật ổn định đang được gửi tới cả những người dùng tham gia thử nghiệm beta lẫn người dùng thông thường.

Đối với dòng Galaxy S24 nâng cấp từ bản beta, gói tải về có dung lượng khoảng 500 MB mang mã firmware S92xNKSUGEZIF đi kèm bản vá bảo mật ngày 5.9.2026, trong khi người dùng nâng cấp trực tiếp từ One UI 8.5 sẽ nhận gói OTA đầy đủ nặng khoảng 3,8 GB. Tương tự, bộ đôi màn hình gập Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 nhận bản dựng EZIH với dung lượng nâng cấp từ beta là 408 MB và bản đầy đủ khoảng 3,5 GB.

Phiên bản One UI 9 mang đến hàng loạt cải tiến tương tự các dòng máy cao cấp mới hơn, bao gồm việc mở rộng các tính năng Galaxy AI, bổ sung khả năng tùy biến Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel), nâng cấp quyền riêng tư và bảo mật, cải thiện ứng dụng Samsung Health cùng các tinh chỉnh toàn diện về giao diện và hệ thống ứng dụng.

Hiện tại, đợt nâng cấp phần mềm này mới chỉ áp dụng giới hạn cho người dùng tại thị trường Hàn Quốc. Dựa trên quy trình phát hành từng áp dụng cho dòng Galaxy S26, S25 và các thiết bị gập mới hơn, thị trường Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ là những khu vực tiếp theo tiếp nhận đợt mở rộng này.