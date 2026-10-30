Phía sau màn tái xuất của logo phát sáng trên MacBook

Đối với những người hâm mộ Apple, màn hình OLED cảm ứng trên MacBook Pro PROLED XDR là một món quà đáng giá. Công nghệ số hóa tích hợp mới đã giúp màn hình cảm ứng trở nên khả thi. Tuy nhiên, có một lợi ích từ màn hình OLED mới mà không phải ai cũng phát hiện: giúp hồi sinh một tính năng logo Apple phát sáng ở nắp máy từng được yêu thích.

Sự trở lại của logo phát sáng giúp mọi người dễ nhận ra đây là chiếc MacBook đầu tiên có màn hình cảm ứng ẢNH: APPLE INSIDER

Theo TechRadar, MacBook Pro PROLED XDR là chiếc MacBook đầu tiên trong gần một thập kỷ qua được đi kèm logo phát sáng. Khi đóng lại, nó trông giống như kim loại được đánh bóng, nhưng khi mở ra, logo phát sáng màu trắng rực rỡ.

Sự trở lại của logo phát sáng này là nhờ vào màn hình PROLED XDR, nơi mỗi điểm ảnh trong tấm nền OLED tự phát sáng mà không cần đèn nền. Dù Apple đã làm cho nắp MacBook trở nên mỏng hơn, sự xuất hiện của tấm nền OLED tự phát sáng đã tạo ra một khoảng trống đủ để công ty đặt đèn nền riêng cho logo mà không chiếm thêm không gian hay tiêu tốn năng lượng đáng kể.

Một bí ẩn trên MacBook Pro PROLED XDR khó có lời giải đáp

Vậy tại sao Apple lại quyết định đưa logo phát sáng trở lại? Mặc dù công ty không tiết lộ lý do cụ thể, nhưng rõ ràng đây được xem là một cách để tri ân người hâm mộ. CEO John Ternus đã gợi ý về sự trở lại của logo phát sáng trong một buổi thuyết trình và nhanh chóng mang đến sự phấn khích của người hâm mộ. Logo phát sáng không chỉ là một biểu tượng thương hiệu mà còn cho thấy người dùng đang sở hữu một chiếc MacBook Pro đặc biệt: mẫu đầu tiên có màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, hiện tại một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, đó là "Làm thế nào Apple có thể khiến logo phát sáng trông giống như kim loại được đánh bóng khi MacBook được đóng lại?". Đây được xem là một bí mật kỹ thuật mà có lẽ các giám đốc điều hành và kỹ sư của Apple sẽ giữ kín. Ngay cả khi các chuyên gia tháo dỡ sản phẩm để khám phá thành phần bên trong, câu trả lời cũng khó có thể rõ ràng.