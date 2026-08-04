Apple tăng giá MacBook Air vẫn không đủ hàng để bán

Theo Digitaltrends, tình trạng khan hiếm MacBook Air đã trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn bộ mạng lưới bán lẻ của Apple, khi một số cấu hình hiện có thời gian giao hàng dự kiến kéo dài tới cuối tháng 8, trong khi các mẫu tùy chỉnh có thể phải tới đến tháng 9 mới đến tay người tiêu dùng. Tình trạng này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Apple tăng giá MacBook Air M5 từ 1.099 USD lên 1.299 USD.

Apple 'gợi ý' người dùng chuyển sang dùng MacBook Pro ẢNH: APPLE

Để ứng phó với tình hình, Apple đã điều chỉnh chiến lược bán hàng. Công ty đã hoãn chiến dịch "Back to School" và tập trung nhiều hơn vào dòng MacBook Pro 14 inch tại các cửa hàng cũng như trong tài liệu tiếp thị. Một số chương trình khuyến mãi MacBook Air thậm chí còn cảnh báo với nội dung "tùy thuộc vào tình trạng hàng có sẵn". Thông thường, Apple hiếm khi khuyên sinh viên không nên chọn MacBook Air, vì nó nhẹ hơn, giá cả phải chăng hơn và đủ mạnh cho hầu hết các khóa học.

Mặc dù MacBook Pro có màn hình tốt hơn, nhiều cổng kết nối và hiệu năng ổn định hơn, nhưng giá thành của sản phẩm cao hơn đáng kể so với MacBook Air. Apple có thể đang hy vọng bán hết lượng MacBook Pro tồn kho trước khi phiên bản nâng cấp M6 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Áp lực với chuỗi cung ứng Apple

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đưa ra cảnh báo thêm rằng tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa trong tương lai. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ ban đầu đã ảnh hưởng đến nguồn cung Mac mini và Mac Studio, và giờ đây khi nó lan sang cả MacBook Air, áp lực trên toàn chuỗi cung ứng của Apple đang gia tăng.

Samsung, một trong ba nhà cung cấp RAM chính, dự đoán tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ còn trầm trọng hơn vào năm 2027 và kéo dài đến năm 2028 khi các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) tiêu tốn nhiều sản lượng hơn. Nếu giá RAM và bộ nhớ lưu trữ tiếp tục tăng, Apple có thể sẽ phải công bố một đợt tăng giá mới.

Trong bối cảnh này, chương trình cho thuê nâng cấp mới của Apple trở nên hợp lý hơn. Khách hàng có thể chia nhỏ chi phí của một chiếc Mac thành các khoản thanh toán hằng tháng, sau đó có thể trả lại, nâng cấp hoặc thanh toán số tiền còn lại để giữ lại máy.