Apple có thể không ra mắt chip M6 Pro để dồn sức cho thế hệ M7

Theo TechRadar, một tin đồn mới về lộ trình phát triển chip Apple Silicon đang làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người dùng MacBook Pro. Apple có thể thay đổi kế hoạch phát triển dòng chip M-series khi không ra mắt các biến thể M6 Pro và M6 Max như chu kỳ nâng cấp quen thuộc.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Apple sẽ chỉ phát hành chip M6 tiêu chuẩn cho một số dòng máy trước khi chuyển trọng tâm sang thế hệ M7. Đây được cho là bước đi nhằm tập trung nguồn lực cho kiến trúc chip mới, đặc biệt trong bối cảnh các tính năng AI trên thiết bị ngày càng đòi hỏi năng lực xử lý mạnh hơn.

Việc dồn nguồn lực cho M7 có thể giúp Apple tăng tốc chiến lược AI, nhưng cũng khiến người dùng MacBook Pro phải chờ lâu hơn ẢNH: TẠO BỞI AI

Trong nhiều năm qua, Apple thường giới thiệu chip M-series theo từng cấp độ gồm bản tiêu chuẩn, Pro, Max và Ultra. Cách tiếp cận này giúp hãng mở rộng cùng một kiến trúc sang nhiều dòng Mac, từ MacBook Air đến Mac Studio và Mac Pro.

Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng chu kỳ này có thể thay đổi với thế hệ M6. Thay vì tiếp tục phát triển đầy đủ các biến thể, Apple được cho là sẽ dành nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ của dòng M7. Điều đó đồng nghĩa các phiên bản M6 Pro và M6 Max có thể sẽ không xuất hiện.

Đây là thay đổi đáng chú ý nếu xét đến việc các dòng MacBook Pro cao cấp luôn được xem là nhóm sản phẩm thể hiện rõ nhất sức mạnh của Apple Silicon. Việc bỏ qua một thế hệ chip Pro cũng sẽ phá vỡ nhịp nâng cấp vốn đã khá ổn định kể từ khi Apple chuyển sang kiến trúc ARM.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là thông tin dựa trên nguồn tin trong chuỗi cung ứng và chưa được Apple xác nhận. Lộ trình sản phẩm của hãng hoàn toàn có thể thay đổi trước thời điểm công bố chính thức.

MacBook Pro cao cấp có thể phải chờ lâu hơn để được ra mắt

Nếu Apple thực sự không phát hành M6 Pro và M6 Max, nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là người dùng chuyên nghiệp. Đây là những khách hàng thường lựa chọn MacBook Pro để phục vụ dựng phim, thiết kế đồ họa, phát triển phần mềm hoặc xử lý các tác vụ AI cục bộ.

Theo các dự đoán, M6 tiêu chuẩn vẫn có thể mang đến những cải tiến đáng kể nhờ tiến trình sản xuất mới và hiệu năng xử lý AI tốt hơn. Tuy nhiên, phiên bản này khó đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng vốn chờ đợi các biến thể Pro hoặc Max với số nhân CPU, GPU và băng thông bộ nhớ cao hơn.

Trong trường hợp Apple chuyển trọng tâm sang M7, người dùng MacBook Pro cao cấp có thể phải chờ đến năm 2027 mới thấy bản nâng cấp lớn tiếp theo. Điều này cũng khiến quyết định nâng cấp máy trở nên khó khăn hơn đối với những người đang sử dụng các mẫu MacBook Pro chạy chip M3 Pro, M3 Max hoặc thế hệ kế tiếp.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến M6 hay M7. Vì vậy, mọi thông tin về việc hãng bỏ qua M6 Pro vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Tuy nhiên, nếu lộ trình này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dòng chip Apple Silicon kể từ khi hãng chuyển sang phát triển bộ xử lý riêng cho máy Mac.