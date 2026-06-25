Apple đối mặt cú sốc chi phí khi giá RAM tăng gần 90%

Theo Wccftech, Apple có thể phải trả nhiều tiền hơn cho một linh kiện quan trọng trên iPhone, trong bối cảnh giá RAM LPDDR5X tăng mạnh sau ba tháng. Giá mô-đun LPDDR5X 12 GB đã tăng từ 77,1 USD trong quý 1/2026 lên 145,9 USD trong quý 2/2026. Mức tăng 68,8 USD này tương đương khoảng 89%.

LPDDR5X là loại bộ nhớ được dùng trên nhiều smartphone cao cấp, trong đó có iPhone. Đây là thành phần giúp thiết bị xử lý đa nhiệm, chạy ứng dụng nặng và hỗ trợ các tính năng AI trên thiết bị. Vì vậy, khi giá RAM tăng mạnh, chi phí linh kiện của mỗi máy cũng bị kéo lên, đặc biệt với các phiên bản cao cấp có dung lượng bộ nhớ lớn hơn.

LPDDR5X là chuẩn RAM phổ biến trên smartphone cao cấp hiện nay, mang lại băng thông cao hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn thế hệ trước ẢNH: TẠO BỞI AI

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu bộ nhớ tăng cao trong ngành công nghệ. Các công ty đang mở rộng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, khiến nguồn cung DRAM bị cạnh tranh mạnh hơn. Khi các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên những dòng chip có lợi nhuận tốt, giá các loại RAM dùng cho thiết bị tiêu dùng cũng chịu tác động.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Apple. Các hãng smartphone, laptop và thiết bị điện tử khác cũng có thể gặp áp lực tương tự nếu xu hướng tăng giá kéo dài. Tuy nhiên, Apple là cái tên được chú ý vì hãng bán iPhone với sản lượng lớn và phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng linh kiện cao cấp.

Trước đây, Apple thường có lợi thế nhờ đặt hàng quy mô lớn và ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp. Cách làm này giúp hãng giữ giá linh kiện ổn định hơn so với nhiều đối thủ. Nhưng khi thị trường bộ nhớ biến động nhanh, ngay cả khách hàng lớn như Apple cũng khó tránh hoàn toàn sức ép giá.

Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy Apple sẽ tăng giá iPhone vì chi phí RAM. Tuy nhiên, nếu giá bộ nhớ tiếp tục duy trì ở mức cao, hãng sẽ phải lựa chọn giữa việc hấp thụ phần chi phí tăng thêm hoặc chuyển một phần sang giá bán sản phẩm.

Áp lực này có thể rõ hơn ở các mẫu iPhone Pro, nơi Apple thường trang bị cấu hình mạnh hơn để phục vụ quay video, chơi game, xử lý AI và các tính năng cao cấp. Với người dùng, tác động chưa chắc xuất hiện ngay lập tức, nhưng diễn biến giá RAM cho thấy chi phí sản xuất smartphone cao cấp đang trở nên khó kiểm soát hơn trong làn sóng AI.