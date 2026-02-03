Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Intel bị gạt khỏi cuộc đua cung cấp chip cho iPhone

Khải Minh
Khải Minh
03/02/2026 09:58 GMT+7

Apple được cho là sẽ không sử dụng tiến trình chip 18A của Intel cho iPhone do vấn đề liên quan đến hiệu suất tản nhiệt.

Theo Wccftech, những đồn đoán về việc Apple có thể quay lại hợp tác với Intel để sản xuất chip cho các dòng iPhone và chip M cấp thấp đã bị phủ nhận bởi nhiều chuyên gia trong ngành. Theo các nguồn tin từ diễn đàn SemiWiki và các phân tích kỹ thuật gần đây, những vấn đề liên quan đến nhiệt độ khiến tiến trình 18A của Intel không phù hợp với các vi xử lý (chip) cho thiết bị di động.

Trong vài tuần qua, các báo cáo từ GF Securities và DigiTimes từng cho rằng Apple đang cân nhắc sử dụng tiến trình 18A-P của Intel cho các chip dòng M cấp thấp ra mắt vào năm 2027 và cả chip iPhone không thuộc dòng Pro vào năm 2028. Cũng có thông tin cho rằng Apple đã ký thỏa thuận bảo mật với Intel và nhận các bộ công cụ thiết kế để đánh giá khả năng sản xuất chip bằng tiến trình này.

Intel bị gạt khỏi cuộc đua cung cấp chip cho iPhone - Ảnh 1.

Tiến trình 18A của Intel sử dụng cấp nguồn mặt sau, giúp tăng hiệu suất nhưng gây khó khăn lớn về tản nhiệt khi dùng cho thiết bị di động như iPhone

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghiệp, tiến trình 18A và 14A của Intel sử dụng kiến trúc cấp nguồn từ mặt sau (Backside Power Delivery - BSPD) mang lại hiệu năng cao hơn nhưng làm trầm trọng thêm hiệu ứng tự làm nóng, vốn là yếu tố bất lợi cho các chip di động vốn yêu cầu khả năng tản nhiệt tối ưu. Trong các điều kiện sử dụng phổ biến như làm mát bằng không khí, chip cần được giữ mát hơn tới 20°C so với các thiết kế không dùng kiến trúc BSPD để duy trì nhiệt độ an toàn, điều này được xem là không khả thi đối với iPhone.

TSMC - đối thủ cạnh tranh chính của Intel có cách tiếp cận linh hoạt hơn khi chỉ áp dụng kiến trúc BSPD ở một số tiến trình nhất định, thì Intel lại sử dụng kiến trúc BSPD làm chuẩn mặc định cho tất cả tiến trình tiên tiến của mình, bao gồm cả 18A và 14A.

Mặc dù kiến trúc BSPD cho phép thiết kế chip có mật độ bóng bán dẫn cao hơn và cải thiện hiệu suất nhờ giảm tổn thất điện, nhưng đối với chip di động, hiệu quả tăng hiệu năng không đủ để bù đắp chi phí tản nhiệt lớn. Đây là lý do khiến khả năng Apple chọn Intel làm nhà sản xuất chip iPhone gần như bằng không.

Dù vậy, khả năng Intel sản xuất các chip dòng M cấp thấp cho Apple vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn, nhất là khi các dòng chip này có thể có yêu cầu nhiệt thấp hơn và được dùng trong các thiết bị có hệ thống tản nhiệt tốt hơn so với iPhone. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Apple sẽ tiếp tục ưu tiên các đối tác quen thuộc như TSMC với hệ sinh thái sản xuất ổn định và hiệu quả hơn.

