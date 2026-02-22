MacBook Air dùng được trong bao lâu?

Đây là điều khá bất ngờ bởi các MacBook Air nói trên không còn được Apple cập nhật cũng như gây khó khăn trong việc thay thế pin. Nguyên nhân vì chúng vẫn "bền bỉ" khi đáp ứng nhu cầu sử dụng của các chức năng cơ bản, không chỉ đơn thuần là khả năng chịu đựng về mặt vật lý. Vậy, một MacBook Air có thể sử dụng được trong bao lâu thì được xem là "hết vòng đời"?

Người dùng có thể yên tâm sử dụng MacBook Air trong khoảng 5 - 7 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu ra mắt ẢNH: K. VĂN

Theo SlashGear, tuổi thọ của MacBook Air được xác định bởi hai yếu tố chính: độ bền phần cứng và tuổi thọ phần mềm. Độ bền phần cứng liên quan đến thời gian các thành phần như RAM, SSD, chip và bàn phím hoạt động hiệu quả, trong khi tuổi thọ phần mềm phụ thuộc vào thời gian Apple tiếp tục phát hành các bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật cho thiết bị.

Đâu là yếu tố quan trọng quyết định tuổi đời MacBook Air

Các bản cập nhật macOS không chỉ mang đến tính năng mới mà còn khắc phục các vấn đề bảo mật, đảm bảo các ứng dụng phổ biến như Google Chrome và Zoom vẫn tương thích. Chẳng hạn, macOS Tahoe 26.3 đã khắc phục hơn 50 vấn đề bảo mật liên quan đến các ứng dụng như Bluetooth, Danh bạ, Game Center, Mail, Tin nhắn và Siri. Điều đó có nghĩa, sự hỗ trợ phần mềm đóng vai trò như một mạng lưới an toàn cho người dùng.

Khi Apple ngừng hỗ trợ phần mềm cho thiết bị, người dùng sẽ dần mất quyền truy cập vào các bản cập nhật. Những dấu hiệu đầu tiên có thể khó nhận biết, nhưng sau một hoặc hai năm, việc không có bản vá bảo mật sẽ khiến việc tiếp tục sử dụng thiết bị trở nên không an toàn. Đây là lý do tại sao việc kết thúc hỗ trợ phần mềm đánh dấu sự kết thúc thực sự của vòng đời hoạt động của một chiếc MacBook.

Thông thường, các mẫu MacBook Air nhận được khoảng 5 đến 7 năm nâng cấp hệ điều hành macOS, trước khi chuyển sang chỉ cập nhật bảo mật. Ví dụ, MacBook Air M1 vẫn tương thích với macOS 26 Tahoe mới nhất, dù đã ra mắt được 6 năm sau kể từ năm 2020, trong khi MacBook Air sử dụng CPU Intel chỉ hỗ trợ macOS Sequoia.

Nếu đang cân nhắc mua một chiếc MacBook Air mới, đặc biệt là các mẫu sử dụng chip M4 hoặc M5 sắp ra mắt, người dùng có thể kỳ vọng thiết bị sẽ hoạt động tốt trong khoảng 5 đến 7 năm nếu được hỗ trợ macOS đầy đủ.