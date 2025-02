Công nghệ màn hình đưa MacBook Air lên tầm cao mới

Giờ đây, theo thông tin mới nhất từ báo cáo của The Elec, Apple đã sẵn sàng tạo ra bước tiến đáng kể về màn hình LCD cho MacBook Air 2027. Cụ thể, sản phẩm sẽ được trang bị màn hình LCD cải tiến với công nghệ Oxide TFT, đánh dấu bước tiến lớn so với màn hình silicon vô định hình hiện tại. Công nghệ mới này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, trong đó nổi bật nhất là hiệu quả năng lượng. Tấm nền Oxide TFT tiêu tốn ít năng lượng hơn so với tấm nền a-Si truyền thống giúp kéo dài thời gian sử dụng pin.

MacBook Air 2027 sẽ mang đến công nghệ màn hình tiên tiến ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, màn hình mới sẽ cung cấp hình ảnh sắc nét hơn và trải nghiệm cuộn mượt mà hơn, từ việc duyệt web đến xem video hay làm việc với hình ảnh có độ phân giải cao. Một cải tiến đáng chú ý khác là độ sáng đồng đều hơn giúp giảm thiểu hiện tượng "hiệu ứng mờ đục" mà một số người dùng gặp phải trên màn hình LCD truyền thống. Thời gian phản hồi pixel cũng được dự đoán sẽ nhanh hơn, giúp giảm thiểu hiện tượng nhòe trong video và trò chơi, điều này đặc biệt được những người dùng khó tính đánh giá cao.

Ai sẽ sản xuất màn hình cho MacBook Air 2027?

Về mặt sản xuất, Samsung Display và BOE là hai gã khổng lồ tham gia vào quá trình phát triển màn hình mới này. Cả hai công ty đang đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Samsung Display đang lắp đặt máy lắng đọng mới trên dây chuyền sản xuất A6, trong khi BOE xây dựng dây chuyền B16. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về số lượng sản phẩm nhưng mục tiêu của họ là đáp ứng nhu cầu cao về các thiết bị MacBook Air với màn hình LCD hiện đại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng BOE đã gặp khó khăn trong việc sản xuất màn hình iPhone do không tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Apple. Điều này khiến người dùng đặt câu hỏi liệu vấn đề này có ảnh hưởng đến sản xuất màn hình MacBook hay không.

Sự xuất hiện của MacBook Air 2027 diễn ra trong bối cảnh Apple đang đối mặt với tin đồn về việc trì hoãn kế hoạch tích hợp màn hình OLED vào dòng sản phẩm này. Các tin đồn ban đầu cho biết model 2027 sẽ có màn hình OLED, tuy nhiên các báo cáo cho thấy điều này sẽ chỉ diễn ra vào năm 2029 hoặc trễ hơn. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi sang OLED vẫn tiếp tục với MacBook Pro khi sản phẩm đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2026 với thiết kế mỏng hơn và sản lượng hằng năm ước tính từ 3 đến 5 triệu chiếc.