Apple ra mắt MacBook Pro màn hình OLED cảm ứng, giá từ 80 triệu đồng

Rạng sáng 29.10 theo giờ Việt Nam, Apple chính thức giới thiệu MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng đầu tiên của hãng, hay còn gọi là MacBook Pro PROLED XDR. Sản phẩm này không được trang bị chip mới, vì vậy điểm nhấn chính nằm ở màn hình cảm ứng.

MacBook Pro màn hình cảm ứng có giá khoảng từ 80 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: APPLE

Công nghệ tandem OLED, lần đầu tiên xuất hiện trên iPad Pro, được cung cấp trên MacBook Pro mới cho phép màn hình đạt độ sáng tối đa lên đến 2.000 nit. Ngoài ra, màn hình còn tích hợp công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới lên đến 120 Hz, cũng như hỗ trợ gam màu P3 và Adobe RGB. Đặc biệt, tính năng Dynamic Island, xuất hiện lần đầu trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, cũng được trang bị trên sản phẩm lần này.

MacBook Pro màn hình cảm ứng sẽ có hai kích thước: 14,2 inch (khoảng 1,45 kg) và 16,3 inch (khoảng 1,8 kg). Cả hai mẫu MacBook Pro đều sử dụng chip M5 Pro hoặc M5 Max, thuộc dòng chip xử lý mạnh mẽ nhất của Apple ở thời điểm hiện tại.

MacBook Pro lần đầu đưa logo Apple phát sáng trở lại sau hơn 10 năm

Một điểm đáng chú ý khác ở MacBook Pro màn hình cảm ứng là sự trở lại của logo Apple phát sáng trên nắp máy, vốn là một biểu tượng đã bị công ty loại bỏ từ năm 2015. Sự trở lại này cho thấy Apple đang thay đổi ưu tiên trong thiết kế, mặc dù MacBook Pro mới vẫn giữ được độ mỏng hơn so với các phiên bản trước.

Logo Apple phát sáng đã quay trở lại với nắp máy của MacBook Pro ẢNH: APPLE

Được biết, tân CEO John Ternus được cho là đang tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế sản phẩm, một dấu hiệu cho thấy Apple đang tìm kiếm sự đổi mới trong triết lý thiết kế mà không hy sinh tính năng.

Việc đặt trước các mẫu MacBook Pro mới bắt đầu kể từ sau thông báo, trước khi sản phẩm có mặt trên thị trường vào ngày 6.11. Với người dùng tại Việt Nam, thông tin từ Apple Store Việt Nam cho biết người dùng cần theo dõi để biết thời điểm MacBook Pro PROLED XDR lên kệ.

Đối với giá bán, MacBook Pro PROLED XDR sẽ có giá khởi điểm 2.899 USD cho bản 14 inch, và 3.399 USD cho bản 16 inch. Phiên bản sử dụng chip M5 Max có giá cao hơn, tương ứng lần lượt là 4.499 USD và 4.799 USD. Tại Việt Nam, giá khởi điểm của sản phẩm là 79,999 triệu đồng cho bản 14 inch và 92,999 triệu đồng cho bản 16 inch.