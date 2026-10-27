MacBook Pro M6 ra mắt với giá ngang ngửa iPhone Duo

Apple vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của MacBook Pro 14 inch, với điểm nhấn lớn nhất nằm ở chip xử lý M6 mới. Đây là con chip sở hữu CPU 12 lõi, bao gồm 2 lõi siêu tốc, 4 lõi hiệu năng cao và 6 lõi tiết kiệm năng lượng, kết hợp với GPU 12 lõi. So với chip M5 trên phiên bản thế hệ trước, chip M6 cung cấp hiệu suất vượt trội với CPU 12 lõi, trong khi chip M5 chỉ có 10 lõi.

MacBook Pro M6 được bán với giá từ 54,999 triệu đồng trên Apple Store Việt Nam ẢNH: APPLE

Với chip xử lý tiên tiến nhất thế giới, MacBook Pro M6 14 inch có khả năng xử lý nhanh chóng các tác vụ từ công việc hằng ngày đến các quy trình chuyên nghiệp đòi hỏi sức mạnh xử lý cao. GPU 12 lõi được hứa hẹn cung cấp hiệu suất đồ họa nhanh hơn tới 30% và hiệu suất xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) nhanh hơn tới 25% so với phiên bản M5, biến MacBook Pro mới trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng cần sức mạnh xử lý vượt trội.

Bên cạnh đó, bộ xử lý Neural Engine đã được tăng gấp đôi từ 16 lõi lên hệ thống Neural Engine kép 16 lõi, tương đương tổng cộng 32 lõi. Băng thông bộ nhớ cũng được cải thiện từ 153 GB/giây lên 170 GB/giây, mặc dù chỉ áp dụng cho các mẫu có RAM 24 GB và 32 GB.

MacBook Pro M6 có gì mới ngoài chip M6?

Cùng với chip M6 mới, MacBook Pro M6 14 inch còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 thông qua chip không dây N1 của Apple. Máy có khả năng kết nối với hai màn hình 4K bên ngoài với tần số quét lên đến 165 Hz, tăng từ 144 Hz ở phiên bản trước.

Sản phẩm vẫn giữ dung lượng lưu trữ khởi điểm 1 TB, trong khi phiên bản 512 GB đã bị loại bỏ từ tháng 3 năm nay. Các thông số kỹ thuật khác vẫn giữ nguyên như phiên bản M5 trước đó.

MacBook Pro 14 inch mới sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước từ ngày 28.10 và lên kệ vào ngày 6.11. Giá khởi điểm của sản phẩm là 1.999 USD (bản RAM 16) giống như iPhone Duo. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, MacBook Pro M6 14 inch có giá từ 54,999 triệu đồng, trong khi iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng. Riêng tùy chọn màn hình nano-texture yêu cầu thêm 4,125 triệu đồng.