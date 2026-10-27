Apple thừa nhận lỗi màn hình iPhone Duo, tiết lộ cách xử lý

Chỉ vài ngày sau khi iPhone Duo chính thức ra mắt, hình ảnh về màn hình bị vỡ của chiếc điện thoại này đã nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Đến nay, nguyên nhân chính xác gây ra các điểm ảnh lỗi xuất hiện theo chiều dọc và ngang trên màn hình bên trong của iPhone Duo vẫn chưa được làm rõ, nhưng Apple đã đưa ra tuyên bố thừa nhận vấn đề.

Apple cuối cùng cũng không thể giữ im lặng trước các báo cáo về sự cố màn hình iPhone Duo ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Apple cho biết sự cố không chỉ xảy ra trên các mẫu iPhone Duo bán cho khách hàng mà còn trên những mẫu trưng bày tại cửa hàng. Trong một tuyên bố gửi tới Bloomberg, công ty cho biết không phải tất cả các mẫu iPhone Duo đều bị ảnh hưởng, và những thiết bị gặp lỗi thường hiển thị vấn đề ngay từ đầu. Quan trọng hơn, Apple khuyến cáo người dùng gặp phải sự cố với màn hình nên liên hệ với dịch vụ hỗ trợ AppleCare để được thay thế.

Apple sẽ không công bố 'thủ phạm' gây sự cố iPhone Duo?

Sự cố xảy ra với iPhone Duo được ghi nhận ngay trong những giờ đầu tiên thiết bị đến tay người tiêu dùng, với nhiều người cho biết đã thấy các đường kẻ dọc và ngang của các điểm ảnh bị lỗi sau khi nghe thấy tiếng nứt ở khu vực bản lề khi gập và mở máy.

Đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích kỹ thuật nào về lý do tại sao một lô nhỏ iPhone Duo lại gặp lỗi. Dựa trên lịch sử của công ty, nhiều khả năng người dùng sẽ không nhận được lời giải thích nào trong tương lai gần.

iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

Trong khi đó, các phân tích từ bên thứ ba cho thấy cơ chế bản lề có thể là nguyên nhân chính. Nhóm nghiên cứu tại iFixit đã tháo rời chiếc iPhone Duo và phát hiện màn hình dẻo bên trong bị hỏng ở khu vực giữa thanh đỡ bản lề trung tâm và dây cáp bên dưới. Nhóm chỉ ra thanh đỡ trung tâm không hạ xuống hoàn toàn khi điện thoại gập lại, dẫn đến việc ép vào màn hình, gây ra áp lực gia tăng và làm nứt tấm nền.

Một người dùng khác cũng cho biết khớp nối bản lề kiểu vòng trên iPhone Duo của họ bị gãy, và người này tin rằng đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt màn hình.

Lưu ý, mặc dù Apple đã cam kết thay thế các thiết bị iPhone Duo có màn hình bị hỏng, nhưng thời gian chờ đợi để được thay thế có thể kéo dài do nguồn cung thiết bị này tại các cửa hàng đang khan hiếm.