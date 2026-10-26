Tháo rời iPhone Duo, iFixit tìm ra hai nguyên nhân có thể gây nứt màn hình

Quá trình tháo dỡ iPhone Duo của iFixit đã hoàn tất và những phát hiện từ cuộc khảo sát này đã chỉ ra một số giả thuyết về nguyên nhân gây ra các vết nứt màn hình gần đây. iFixit cũng công bố điểm số khả năng sửa chữa của iPhone Duo, với kết quả cao nhất mà công ty từng dành cho bất kỳ thiết bị gập nào.

Hai nguyên nhân có khả năng nhất

Dựa trên hình ảnh chụp CT và mô hình bản lề 3D, iFixit đã đưa ra hai giả thuyết chính về nguyên nhân gây hư hỏng màn hình. Thứ nhất, thanh đỡ ở giữa có thể không hạ xuống đủ thấp khi điện thoại gập lại. Thứ hai, thanh ray bản lề cong có thể không thu vào đúng cách. Dữ liệu hoàn toàn có cơ sở bởi các hư hỏng được báo cáo chủ yếu tập trung vào một điểm trên màn hình, ngay phía trên chỗ nối giữa khe cắm cáp màn hình và giá đỡ bản lề trung tâm.

Điểm tựa trung tâm của bản lề nằm ngay cạnh khe cắm cáp màn hình ẢNH: IFIXIT

Trong các mô phỏng của iFixit, nếu thanh trung tâm không hạ xuống đủ thấp khi điện thoại gập lại, nếp gấp của màn hình sẽ đè lên nó, gây ra điểm chịu lực và dẫn đến hư hỏng. iFixit cũng lưu ý các thanh ray cong của Apple có thể nhô lên trên các tấm bản lề khi điện thoại gập lại nhằm giữ cho màn hình cong nhẹ. Tuy nhiên, một trong những thanh ray đó nằm ngay tại vị trí mà lỗi thường xuyên xuất hiện và có thể không tự thu lại.

Cần lưu ý rằng cả hai giả thuyết này vẫn chưa được xác nhận và iFixit cho biết rất khó để khẳng định liệu chúng có phải là nguyên nhân thực sự hay không nếu không tiến hành thêm thử nghiệm.

iPhone Duo liệu có dễ sửa chữa?

Mặc dù phát hiện ra những lỗi tiềm ẩn, iFixit vẫn chấm điểm khả năng sửa chữa tạm thời của iPhone Duo là 5/10, mức cao nhất cho một điện thoại gập, đặc biệt nhờ vào khả năng tháo rời pin bằng dòng điện và màn hình ngoài có thể tháo ra nguyên vẹn. Apple cũng đã cung cấp hướng dẫn sửa chữa cho iPhone Duo ngay từ ngày đầu tiên.

Cả hai viên pin đều bị bong ra khi dòng điện chạy qua lớp keo dán của chúng ẢNH: IFIXIT

Tuy nhiên, điểm số này chỉ là tạm thời cho đến khi các linh kiện tự sửa chữa của Apple được cung cấp cho iFixit để thử nghiệm. Màn hình bên trong và bản lề vẫn là những trở ngại lớn nhất trong việc sửa chữa, vì việc sửa chữa toàn diện đòi hỏi phải chuyển nhiều bộ phận sang khung máy mới. Apple tính phí 999 USD để thay thế màn hình ngoài thời hạn bảo hành - một khoản tiền lớn so với mức phí 568 USD của Google cho Pixel 11 Pro Fold và 579 USD của Samsung cho Galaxy Z Fold8.

Với giá khởi điểm 1.999 USD, việc sửa chữa ngoài bảo hành với giá 999 USD bằng một nửa so với việc mua một chiếc máy mới. Apple vẫn chưa giải quyết các vấn đề về màn hình này và nguyên nhân mà iFixit đưa ra vẫn chưa được xác nhận là lỗi thiết kế. Hiện tại, người dùng nên cẩn trọng và tránh dùng lực mạnh khi mở hoặc đóng iPhone Duo, cũng như tránh để điện thoại tiếp xúc với cát.

iFixit cho biết họ dự định sẽ bán màn hình thay thế cho iPhone Duo trong tương lai, nhưng giá sẽ không rẻ. Mặc dù Apple đã thực hiện tốt trong việc sửa chữa các khâu cơ bản, nhưng vấn đề về màn hình gập vẫn còn là một thách thức lớn. Đây là thiết bị gập thế hệ đầu tiên của Apple và hy vọng công ty sẽ sớm đưa ra lời giải thích chính thức về các sự cố gần đây, đặc biệt khi nhiều đơn đặt hàng trước vẫn đang chờ được giao.