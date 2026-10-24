iPhone Duo xuất hiện vết nứt gần bản lề?

Những chiếc iPhone Duo đầu tiên đã chính thức đến tay người dùng từ ngày 23.10, tuy nhiên, sự kiện mở bán này không diễn ra như kỳ vọng do nguồn cung hạn chế và thời gian giao hàng chậm trễ. Đặc biệt, một vấn đề lớn đã làm lu mờ ngày ra mắt: nhiều người dùng iPhone Duo cho biết đang gặp phải sự cố với bản lề của thiết bị.

Chiếc iPhone của Midnight_Slump được chia sẻ trên Reddit ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Theo phản ánh từ người tiêu dùng, một số chiếc iPhone Duo đã bị nứt màn hình bên trong chỉ sau vài lần gập và mở. Đây là điều không ai mong muốn, đặc biệt khi giá khởi điểm của sản phẩm tại Việt Nam là 65 triệu đồng.

Những báo cáo đầu tiên về sự cố với iPhone Duo xuất hiện từ Trung Quốc và Úc, hai trong số các quốc gia mở bán sản phẩm sớm nhất. Một người dùng trên Reddit, với nickname Midnight_Slump, cho biết đã sử dụng iPhone Duo được khoảng 6 giờ và chỉ mở máy chưa đến 20 lần thì màn hình đã bị vỡ.

"Tôi cảm thấy có gì đó ở gần bản lề bên trong và khi tiếp tục mở, tôi nghe thấy một tiếng rắc rõ rệt, màn hình bị vỡ ngay dọc theo bản lề", Midnight_Slump chia sẻ. Mặc dù Midnight_Slump đã mang điện thoại bị sự cố đến cửa hàng Apple và nhận được máy thay thế ngay lập tức, nhưng người này không khỏi thất vọng vì vấn đề xảy ra ngay trong ngày đầu tiên.

Review iPhone Duo hot nhất hôm nay: Đắt có xắt ra miếng?

iPhone Duo đang thực sự gặp lỗi thiết kế?

Ngoài trường hợp của Midnight_Slump, một số người cũng báo cáo tình trạng tương tự. Một người dùng khác trên Reddit với nickname Bitter_Offer7123 đã tổng hợp hình ảnh từ các cộng đồng người tiêu dùng, cho thấy hư hỏng xảy ra ở gần như cùng một vị trí dọc theo nếp gấp của iPhone Duo. Chi tiết này khiến nhiều người lo ngại về khả năng có lỗi thiết kế.

Mặc dù vậy, các bài đánh giá từ các trang tin tức và YouTuber như Tim Pan và Joanna Stern không ghi nhận vấn đề tương tự. Họ đã thực hiện các bài kiểm tra gập nhiều lần và không gặp phải sự cố nứt màn hình. Câu hỏi đặt ra là đây có phải trường hợp của một lô sản phẩm bị lỗi hay chỉ là lỗi từ người dùng?