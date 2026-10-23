Những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay người dùng Việt Nam

Sáng 23.10, các hệ thống ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam bắt đầu giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay người dùng. iPhone màn hình gập đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết chỉ trong 5 phút đầu tiên mở cổng đăng ký đặt cọc trước hai phiên bản iPhone Duo 256 GB và 512 GB đã hết suất đăng ký. Sáng nay, hệ thống bắt đầu giao máy cho người dùng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện máy Xanh (gồm Điện máy Xanh, TopZone, Thế Giới Di Động) cho biết trong ngày đầu tiên, hệ thống sẽ trao 1.800 iPhone Duo đến tay người dùng Việt Nam. Theo thống kê của hệ thống, 60% người mua chọn iPhone Duo phiên bản 256 GB, trong khi đó 70% chọn phiên bản màu trắng.

Từ 8 giờ ngày 23.10, các hệ thống phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam chính thức mở bán iPhone Duo ẢNH: KHƯƠNG DUY

Đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết sự xuất hiện của iPhone gập đã tạo nên cơn sốt công nghệ lớn tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết ngày 22.10, hệ thống ghi nhận hơn 4.000 đơn hàng cho dòng iPhone thế hệ mới. Trước sức hút bùng nổ của iPhone Duo, Minh Tuấn Mobile cam kết giao máy đúng tiến độ, đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí ẩn nào với khách hàng.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá 64,9 triệu đồng cho bản 256 GB. Bản 512 GB có giá 71,5 triệu đồng. Phiên bản 1 TB và 2 TB có giá lần lượt 84,5 triệu đồng và 103,9 triệu đồng.

Lê Duy, kỹ sư phần mềm tại một startup công nghệ ở TP.HCM, cho biết: "Tôi háo hức chờ từng ngày đến khi được cầm trên tay iPhone Duo. Rất lâu rồi Apple mới mang đến một thiết kế đột phá như thế này. Nhiều người hỏi mua lại máy với giá chênh đến chục triệu đồng nhưng tôi không bán. Những trải nghiệm đầu tiên của tôi cho thấy mức giá 65 triệu đồng bỏ ra hoàn toàn xứng đáng".

Một trong những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu iPhone Duo ẢNH: KHƯƠNG DUY

Theo các nhà bán lẻ, trong đợt đầu mở bán, chỉ khoảng 2,5 - 5% lượng máy được giao đến người dùng. Dù phải đặt cọc trước 30 triệu đồng, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chờ đợi hàng tháng để được sở hữu iPhone Duo.

Đại diện CellphoneS cho rằng mức đặt cọc 30 triệu đồng không chỉ là bộ lọc, còn là thước đo cho sức hút của iPhone Duo. Lựa chọn này giúp khoanh vùng những khách hàng sẵn sàng sở hữu và trải nghiệm trọn vẹn giá trị vượt trội mà thiết bị mang lại. Tại CellphoneS, hệ thống ghi nhận gần 20.000 khách hàng quan tâm đăng kí thông tin sớm về iPhone Duo.

Chi trăm triệu mua iPhone Duo: Khan hiếm kỷ lục, khách háo hức chờ nhận máy

iPhone Duo ra mắt tại sự kiện Surprise and shine, là dòng iPhone gập đầu tiên của Apple. Máy có hai phiên bản màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao cùng 4 tùy chọn dung lượng từ 256 GB đến 2 TB, với giá khởi điểm từ 64,9 triệu đồng.

iPhone Duo kết hợp màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và màn hình chính 7,6 inch bên trong. Về cấu hình, iPhone Duo được trang bị khung titan cấp 5, chip A20 Pro, hệ thống camera Dual Fusion 48 MP cùng kiến trúc pin kép cho khả năng đa nhiệm và sức mạnh xử lý hằng ngày.