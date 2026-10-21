Video thực tế iPhone Duo hé lộ điều bất ngờ về nếp gấp màn hình

Dù chiếc iPhone Duo từng nhận nhiều lời khen ngợi ban đầu nhờ nếp gấp gần như vô hình, các video trải nghiệm thực tế từ những người nhận máy sớm trước ngày giao hàng chính thức 23.10 lại hé lộ một thực tế khác. Khu vực màn hình nằm ngay phía trên bản lề bị phản ánh là rất mềm, mang lại cảm giác tiếp xúc chưa thật sự lý tưởng và gây ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ.

Video trên tay iPhone Duo hé lộ nếp gấp màn hình mềm hơn dự kiến

Trước đó, các báo cáo tại sự kiện ra mắt từng tạo ấn tượng Apple đã khắc phục được nhược điểm này, nhưng những hình ảnh thực tế cho thấy hãng vẫn chưa giải quyết triệt để 'bài toán nếp gấp'. Dù vậy, khi màn hình ở trạng thái tĩnh và không có tác động tiếp xúc, vết gấp ở giữa vẫn gần như biến mất khỏi tầm nhìn.

Video nếp gấp màn hình iPhone Duo lộ rõ khi di chuyển lướt ngón tay ẢNH: X

Hướng tiếp cận của Apple có sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ Samsung Galaxy Z Fold8 hiện đang sử dụng lớp kính Ultra Thin Glass cứng cáp và linh hoạt. Thay vào đó, Apple trang bị lớp bảo vệ mềm hơn để dễ thay thế với chi phí tương đối rẻ nếu trầy xước, nhưng lại khiến phần màn hình trên bản lề mềm hơn bình thường.

Do kết cấu này, khi ngón tay di chuyển qua khu vực bản lề, nếp gấp không chỉ lộ rõ mà còn có thể cảm nhận rõ ràng qua xúc giác. Hiện vẫn chưa rõ thiết kế này sẽ duy trì ra sao theo thời gian, bởi trên nhiều smartphone gập, nếp gấp thường xuất hiện rõ hơn sau tần suất gập mở liên tục.

Nhiều video ghi nhận chi tiết về nếp gấp màn hình của iPhone Duo dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện muộn nhất vào thời điểm thiết bị chính thức giao hàng vào ngày 23.10. Cho đến lúc đó, người dùng chưa nên vội đưa ra các đánh giá hay kết luận cuối cùng.