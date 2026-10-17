Apple dời lịch giao hàng iPhone Duo sang năm 2027

Theo The Verge, chỉ trong chưa đầy một giờ kể từ khi Apple mở cổng đặt hàng trước vào lúc 8 giờ sáng (khoảng 19 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 16.10, lịch giao dự kiến của iPhone Duo đã bị dời sang năm sau. Thời gian nhận máy đã bị đẩy lùi hàng tháng trời chỉ sau vài phút mở bán.

Sức hút của chiếc iPhone Duo khiến lịch giao hàng dời sang năm 2027

Ghi nhận trên trang web của Apple cho thấy lịch giao hàng cho mọi tùy chọn cấu hình hiện đều đã lùi tới cuối tháng 1.2027. Tình trạng chậm trễ kéo dài này có thể bắt nguồn từ nhu cầu quá cao đối với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, nguồn cung hạn chế từ phía hãng, hoặc kết hợp cả hai yếu tố.

Lịch giao hàng của iPhone Duo kéo dài tới tận tháng 1 năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù các đơn đặt hàng trực tuyến bị chậm trễ, mẫu điện thoại màn hình gập này vẫn dự kiến lên kệ tại các cửa hàng vào ngày 23.10. Do Apple thường dành riêng một lượng máy nhất định để bán trực tiếp, người dùng vẫn có thể sở hữu thiết bị sớm hơn nếu đến mua tại cửa hàng Apple Store.

Trước đó, Apple đã công bố iPhone Duo vào tháng 9 với thiết kế dáng thấp kiểu cuốn hộ chiếu (passport-style) mà Samsung từng giới thiệu hồi đầu năm nay. Máy có giá khởi điểm 1.999 USD (thị trường Việt Nam là 64,99 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB cùng hai tùy chọn màu sắc là 'Star White' (Trắng ánh sao) và 'Night Sky' (Trời đêm).

Hiện tại, khách hàng vẫn có thể tiếp tục đặt trước thiết bị trên trang web của Apple. Tuy nhiên, người mua qua kênh trực tuyến có lẽ sẽ phải chờ đợi khá lâu trước khi thực sự được tự tay mở chiếc máy này ra.