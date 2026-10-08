Lộ thời điểm ra mắt và danh sách tính năng mới của iOS 27.2

Theo 9to5Mac, Apple đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm bản cập nhật iOS 27.2 sớm hơn nhiều so với thông lệ và dự kiến sẽ chính thức phát hành vào cuối tháng 10 này. Trong khi mẫu điện thoại gập iPhone Duo chuẩn bị lên kệ vào ngày 23.10 chạy sẵn iOS 27.1 độc quyền, toàn bộ các dòng iPhone còn lại sẽ bỏ qua phiên bản này để tiến thẳng lên iOS 27.2.

Phiên bản iOS 27.2 chuẩn bị đổ bộ iPhone vào cuối tháng 10 ẢNH: CHATGPT

Bản cập nhật iOS 27.2 chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 10

Việc giữ riêng bản 27.1 cho mẫu iPhone Duo giúp Apple bảo mật các chi tiết trải nghiệm phần mềm mới mà không lo bị lộ trong quá trình thử nghiệm diện rộng. Do đó, hãng đã tiến hành thử nghiệm phiên bản beta của iOS 27.2 trong suốt nhiều tuần qua để chuẩn bị sẵn sàng cho đợt phát hành rộng rãi.

Thời điểm ra mắt trong tháng 10 đã được xác nhận gián tiếp khi iOS 27.2 bổ sung hỗ trợ tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho Siri AI theo đúng cam kết trước đó của Apple. Bên cạnh đó, bản nâng cấp mang đến tính năng hồ sơ người dùng trong Apple TV, tính năng Dual Capture cho FaceTime nhóm, công cụ gợi ý mới trong Tin nhắn, đại tu mục Up Next trên Apple Podcasts và giao diện mới cho Apple Books.

Khung thời gian phát hành có khả năng cao nhất rơi vào khoảng ngày 26.10, đúng theo tiền lệ tung bản cập nhật tính năng đầu tiên của Apple sau các đợt nâng cấp lớn. Dù phần mềm có thể xuất hiện sớm hơn đôi chút nếu đi kèm phần cứng mới, các thiết bị thuộc dòng sản phẩm Home theo tin đồn nhiều khả năng cũng sẽ giao hàng vào tuần cuối tháng này.

Thời điểm những đơn hàng sản phẩm gia dụng đầu tiên được giao dự kiến sẽ trùng với lịch phát hành đồng loạt của iOS 27.2, tvOS 27.2 và HomePod 27.2. Đây sẽ là đợt nâng cấp phần mềm quan trọng giúp mang các tính năng mới đến toàn bộ người dùng iPhone trước khi bước sang tháng tiếp theo.