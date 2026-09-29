Vì sao iOS 27 khiến iPhone 18 Pro chạy chậm trong thời gian đầu?

Tình trạng máy phản hồi chậm hoặc giảm độ nhạy cảm ứng trên các thiết bị mới như iPhone 18 Pro sau khi cài đặt iOS 27 thực chất xuất phát từ tiến trình lập chỉ mục (indexing) dữ liệu của hệ điều hành. Dù gây ra cảm giác trễ ban đầu, quá trình xử lý nội bộ này là bắt buộc để sắp xếp toàn bộ dữ liệu trên máy, giúp hệ thống truy xuất tập tin và email tức thì cho người dùng về sau.

Lượng dữ liệu cần xử lý trên thiết bị rất đa dạng, gồm có các file, ứng dụng, tài liệu, email, tin nhắn, danh bạ, hình ảnh, âm nhạc, podcast, ghi chú cho đến các cài đặt hệ thống. Apple cảnh báo thời gian lập chỉ mục Spotlight có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc lượng dữ liệu trên máy, thậm chí ghi nhận thực tế từ trang tin AppleInsider cho thấy tiến trình này có thể kéo dài tới khoảng một tuần.

iPhone 18 Pro thường sẽ hoạt động chậm chạp trong thời gian đầu ẢNH: PHONG ĐỖ

Lý do iPhone 18 Pro chạy iOS 27 bị chậm trong những ngày đầu

Nguyên nhân chính khiến quá trình này mất nhiều thời gian hơn trên iOS 27 bắt nguồn từ sự hiện diện của Siri AI, đòi hỏi hệ thống phải quét sâu vào dữ liệu cá nhân như lịch trình và hộp thư để phục vụ các truy vấn thông minh.

Trước đó, Apple đã có bước chuẩn bị trên iPadOS 26.6 vào tháng 7.2026 nhằm xử lý các tác vụ nền trước thềm ra mắt loạt OS 27, nhưng việc chuyển toàn bộ dữ liệu sang một chiếc iPhone mới vẫn buộc máy phải thực hiện lại từ đầu.

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái bằng cách mở Cài đặt (Settings), nơi dòng chữ "Đang tối ưu hóa Tìm kiếm và Siri" (Optimizing Search and Siri) sẽ hiển thị ngay dưới tên tài khoản trong suốt đợt thiết lập ban đầu. Để hỗ trợ thiết bị hoàn tất tác vụ này nhanh hơn, các biện pháp được khuyến nghị gồm có tạm dừng sử dụng điện thoại, cắm sạc pin liên tục và duy trì kết nối Wi-Fi ổn định cho máy.

Khi toàn bộ dữ liệu ban đầu được phân loại xong, thông báo tối ưu hóa sẽ tự động biến mất và các đợt cập nhật chỉ mục bổ sung tiếp theo sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Thiết bị sẽ vận hành mượt mà trở lại, cho phép cả Spotlight lẫn Siri AI truy xuất tức thì các nội dung cần tìm mà không còn hiện tượng phản hồi chậm chạp.