iPhone 18 Pro Max mạ vàng, đính kim cương giá hơn 200 triệu đồng tại Việt Nam

Công nghệTin tức công nghệiPhone 18 Pro Max mạ vàng, đính kim cương giá hơn 200 triệu đồng tại Việt NamKhương Nha- khuongnha.vn@gmail.com 29/09/2026 09:00 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Các nhà chế tác của Việt Nam mất 9 ngày đêm làm việc liên tục để mạ vàng, đính kim cương cho iPhone 18 Pro Max, giá từ 239 triệu đồng.iPhone 18 Pro và Pro Max mở bán tại Việt Nam từ ngày 18.9. Mười ngày sau, những phiên bản chế tác thủ công mạ vàng, đính kim cương đã được các nhà chế tác G’Ace của Việt Nam giới thiệu đến cộng đồngẢNH: KHƯƠNG NHAPhiên bản iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT được gắn kim cương nuôi cấy HPHT, đường kính từ 7,3 mm đến 7,9 mm được mài cắt tỉ mỉ, khối lượng ban đầu xấp xỉ 1,5 đến 1,8 carat. Năm nay, bộ sưu tập chỉ có 10 máy được bán ra toàn cầu. Bản tiêu chuẩn với mặt lưng mạ vàng, đính kim cương 0.79 CT có giá 239 triệu đồng. Bản cao cấp có logo 'táo khuyết' khảm kim cương cắt kiểu Baguette, giá 289 triệu đồngẢNH: KHƯƠNG NHAĐây là phiên bản Platinum kết hợp mạ DLC màu xanh Mystic Blue gắn Sapphire xanh. Mỗi sản phẩm đều khắc ký hiệu trực tiếp cạnh camera, mặt lưng và thẻ chứng nhậnẢNH: KHƯƠNG NHANgoài 10 mẫu trong bộ sưu tập Prime, các nghệ nhân đến từ Việt Nam cũng giới thiệu thêm 199 model tùy chỉnh với nhiều lựa chọn chất liệu khác nhau như: mạ Platinum kết hợp mạ DLC màu xanh Mystic Blue gắn Sapphire xanh; vàng hồng 18K hoặc vàng 24K đính Ruby; mạ vàng kết hợp DLC màu xanh ngọc lục bảoẢNH: KHƯƠNG NHATheo ông Thắng Eric, nhà chế tác của G’Ace, iPhone 18 Pro Max đặt ra bài toán kỹ thuật phức tạp khi chất liệu nhôm nguyên bản mềm, dễ móp và trầy xước. Đặc tính bề mặt cũng khiến quy trình xử lý mạ trở nên khó khăn hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệmẢNH: KHƯƠNG NHAThêm vào đó, cụm viền camera kích thước lớn buộc đội ngũ kỹ thuật phải thay thế toàn bộ các chi tiết bên ngoài chịu lực bằng những vật liệu kim loại cao cấp, nhằm tối ưu độ bền cơ học và mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay cho người dùngẢNH: KHƯƠNG NHANgoài phím Camera Control giữ nguyên kết cấu cảm ứng của Apple, hệ thống phím bấm vật lý được gia công lại bằng thép không gỉ, thay cho hợp kim nhôm. Tùy phiên bản, các phím chức năng có thể dùng vàng 18K nguyên khối hoặc cẩn vỏ ốc xà cừ Địa Trung HảiẢNH: KHƯƠNG NHACần lưu ý, vì máy đã qua chế tác, dùng mặt lưng kim loại thay cho mặt lưng kính nên tính năng MagSafe hay sạc không dây cũng không sử dụng được nữa do kim loại làm cản sóng và giảm từ tínhẢNH: KHƯƠNG NHA Tin liên quan Ngày đầu mở bán iPhone 18 Pro: Người Việt chen chân, chi trăm tỉ lên đời iPhoneiPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro đến tay hàng nghìn người dùng Việt Nam từ ngày 18.9, thuộc nhóm sớm nhất thế giới.Người dùng iPhone 18 Pro liên tục gặp tình trạng máy tự khởi động lạiiPhone 18 Pro dung lượng 1 TB và 2 TB bị giảm hiệu suất khi nào? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 18 mạ vàng iPhone đính kim cương
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