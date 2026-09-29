iPhone 18 Pro Max mạ vàng, đính kim cương giá hơn 200 triệu đồng tại Việt Nam

Phiên bản iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT được gắn kim cương nuôi cấy HPHT, đường kính từ 7,3 mm đến 7,9 mm được mài cắt tỉ mỉ, khối lượng ban đầu xấp xỉ 1,5 đến 1,8 carat. Năm nay, bộ sưu tập chỉ có 10 máy được bán ra toàn cầu. Bản tiêu chuẩn với mặt lưng mạ vàng, đính kim cương 0.79 CT có giá 239 triệu đồng. Bản cao cấp có logo 'táo khuyết' khảm kim cương cắt kiểu Baguette, giá 289 triệu đồng

