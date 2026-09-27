iPhone 18 Pro dung lượng 1 TB và 2 TB bị giảm hiệu suất khi nào?

Một loạt bài kiểm tra hiệu năng từ phòng thí nghiệm kỹ thuật Homolab đã chỉ ra rằng tốc độ ghi liên tục trên các phiên bản 1 TB và 2 TB của iPhone 18 Pro cũng như iPhone 18 Pro Max đã giảm đáng kể. Khi bộ nhớ đệm cạn kiệt, tốc độ truyền tải có thể giảm xuống chỉ còn 1,1 MB/giây.

Người dùng có lý do để suy nghĩ trong việc có nên mua iPhone 18 Pro 1 TB trở lên hay không ẢNH: KHƯƠNG NHA

Mặc dù vấn đề này không ảnh hưởng đến độ mượt mà của hệ điều hành hay hiệu năng của chip A20 Pro, nhưng nó gây khó khăn trong việc ghi các tập tin lớn vào bộ nhớ trong, tương tự như những gì đã xảy ra với các ổ SSD giá rẻ trên MacBook Air M2.

Nguyên nhân của sự suy giảm tốc độ này là do sự thay đổi trong kiến trúc linh kiện. Trong khi dòng iPhone 17 Pro sử dụng bộ nhớ ba lớp (TLC), các phiên bản 1 TB và 2 TB của iPhone 18 Pro đã chuyển sang sử dụng chip bốn lớp (QLC). Mặc dù công nghệ QLC cho phép tăng mật độ lưu trữ và giảm chi phí sản xuất, nhưng nó cũng yêu cầu các thao tác đọc và ghi phức tạp hơn, dẫn đến giảm tốc độ truyền tải.

Để khắc phục hạn chế này, bộ điều khiển lưu trữ đã cấu hình một phần bộ nhớ thành bộ nhớ đệm pSLC (pseudo Single-Level Cell), hoạt động như một bộ thu siêu nhanh. Tuy nhiên, khi dung lượng bộ nhớ sử dụng vượt quá 60%, dung lượng bộ nhớ đệm ghi giảm mạnh từ 250 GB xuống chỉ còn 58 GB. Khi dữ liệu được ghi vượt quá mức này, bộ nhớ sẽ phải ghi trực tiếp ở chế độ QLC, gây ra sự sụt giảm đáng kể về tốc độ truyền tải.

Vấn đề này đặc biệt ảnh hưởng đến người dùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực ghi hình và truyền tải video. Quá trình ghi hình 4K ProRes có thể bị gián đoạn hoặc bỏ khung hình nếu ghi liên tục vào bộ nhớ trong khi dung lượng bộ nhớ vượt quá một nửa. Ngoài ra, việc truyền tải các tập tin lớn từ máy tính hoặc ổ cứng ngoài vào bộ nhớ iPhone sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các phiên bản 256 GB và 512 GB, vốn vẫn sử dụng mô-đun TLC.

Việc sử dụng bộ nhớ QLC trong các phiên bản iPhone 18 Pro 1 TB và 2 TB cho thấy Apple đang ưu tiên hiệu quả chi phí sản xuất hơn là hiệu năng ổn định. Trong thực tế, hướng đi này của Apple chủ yếu ảnh hưởng đến các chuyên gia video và người dùng thường xuyên xử lý khối lượng dữ liệu lớn.