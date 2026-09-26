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    Công nghệTin tức công nghệ

    Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 phô diễn sức mạnh

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Vi xử lý di động 2 nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm gây ấn tượng với kết quả thử nghiệm bám đuổi trực tiếp chip A20 Pro của Apple.

    Qualcomm vừa ra mắt hai chip xử lý cao cấp mới là Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, đều được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet của TSMC, cũng là lần đầu tiên với dòng Snapdragon. Tại sự kiện Snapdragon Summit ở Hawaii, một thiết bị tham chiếu chạy chip Elite Extreme đã được thử nghiệm và ghi nhận các kết quả benchmark ban đầu.

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    ẢNH: QUALCOMM

    Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới của Qualcomm mạnh cỡ nào?

    Cả hai chip Gen 6 dùng kiến trúc CPU Oryon với cấu hình 2+6 nhân, xung nhịp tối đa 5 GHz, được coi là mức xung cao nhất từng có trên một CPU di động. Qualcomm cho biết Elite Extreme mang lại hiệu năng CPU cao hơn 13% và tiết kiệm điện hơn 37% so với thế hệ Gen 5, hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5X/LPDDR6 lên đến 24 GB cùng chuẩn lưu trữ UFS 5.0.

    Phiên bản Elite Extreme tích hợp công nghệ Adreno Neural Fusion cho khả năng siêu phân giải và tạo khung hình bằng AI, cùng hỗ trợ dò tia phần cứng cho Unreal Engine 5. Theo Qualcomm, hiệu năng GPU của Extreme tăng 44% và hiệu quả điện năng tăng 40% so với Gen 5, nhờ 18 MB bộ nhớ Adreno chuyên dụng. NPU Hexagon được tái thiết kế cũng đạt hiệu năng cao hơn 35%, cho phép chạy các mô hình AI trên 30 tỉ tham số ngay trên thiết bị.

    Trên Geekbench 6, Elite Extreme đạt trung bình 4.287 điểm đơn nhân và 12.791 điểm đa nhân, cao hơn khoảng 12 đến 16% so với các thiết bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 như RedMagic 11S Pro và Galaxy S26 Ultra.

    Ở bài thử sức đồ họa 3DMark Wild Life Extreme, chip mới đạt gần 9.984 điểm, vượt RedMagic 11S Pro khoảng 21 đến 23% và bỏ xa chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro. So với chip A20 Pro mới công bố trên iPhone 18 Pro (4.735 điểm đơn nhân, 12.800 điểm đa nhân), Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kém khoảng 9 - 10% ở đơn nhân nhưng gần như ngang bằng ở đa nhân.

    Các con số trên đến từ thiết bị tham chiếu, được tối ưu để chip phát huy tối đa hiệu năng, nên kết quả thực tế trên điện thoại thương mại có thể thấp hơn do giới hạn tản nhiệt, điều này đã từng xảy ra với thế hệ Gen 5. Phiên bản Elite tiêu chuẩn dùng chung kiến trúc CPU và xung nhịp với Extreme nhưng thiếu một số tính năng GPU và quay video cao cấp; theo Qualcomm, phần lớn flagship sẽ dùng bản Elite tiêu chuẩn, còn Extreme dành cho các thiết bị gaming và flagship cao cấp nhất.

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