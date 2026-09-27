Chi tiết đắt giá nhất trên iPhone Duo có thể do Samsung tạo ra

Sự kiện Apple chính thức công bố iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng, đã khiến người hâm mộ phấn khích đến mức ngay cả những người trước đây không mặn mà với màn hình gập cũng muốn sở hữu sản phẩm này. Nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến việc ai là nhà sản xuất màn hình cho thiết bị mới, trong bối cảnh đây là lãnh địa hoàn toàn mới với Apple.

Cận cảnh màn hình của iPhone Duo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Apple bắt tay đối thủ Samsung để làm màn hình iPhone Duo?

Theo tài khoản chuyên cung cấp tin tức rò rỉ Instant Digital, Samsung đã ký thỏa thuận độc quyền với Apple để cung cấp tấm nền gập cho cả iPhone Duo lẫn các mẫu máy tương lai sử dụng công nghệ này, với mức giá 250 USD mỗi tấm. Nguồn tin cũng cho biết dù điện thoại gập chưa thể bền bỉ như điện thoại thông thường, Samsung đã cải thiện đáng kể độ bền của tấm nền OLED dẻo qua từng thế hệ sản phẩm.

Nguồn tin Instant Digital được đánh giá khá có uy tín trong giới theo dõi chuỗi cung ứng của Apple và Samsung, từng tiết lộ chi tiết thiết kế của mẫu iPhone gập từ tháng 2.2026 - trước khi Duo được công bố chính thức, cũng như thông tin về một chiếc MacBook có màn hình cảm ứng. Dù chưa được xác thực, nhiều trang tin công nghệ tin tưởng nguồn tin này nhờ thành tích dự đoán chính xác trước đây.

Thông tin này còn được củng cố bởi các nguồn tin khác: đầu năm 2026, giới công nghiệp Hàn Quốc từng cho biết Samsung Display sẽ là nhà cung cấp độc quyền màn hình cảm ứng OLED cho MacBook Pro thế hệ tiếp theo, trong khi LG Display và BOE bị loại khỏi hợp đồng này.

Việc các nguồn tin trùng khớp và củng cố lẫn nhau khiến những báo cáo về vai trò của Samsung trở nên đáng tin cậy hơn. Mối quan hệ hợp tác giữa hai đối thủ Samsung và Apple sẽ được kiểm chứng khi iPhone Duo chính thức ra mắt vào tháng 10.2026.