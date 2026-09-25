Samsung đẩy sớm lịch ra mắt Galaxy Z TriFold 2 để đối đầu iPhone Duo

Samsung đang lên kế hoạch đẩy sớm thời điểm phát hành mẫu điện thoại gập ba Galaxy Z Trifold 2 nhằm đáp trả trực tiếp đối thủ iPhone Duo từ Apple. Thông tin này được chuyên trang 9to5Google ghi nhận từ bài viết của một blogger chuyên tổng hợp báo cáo trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn của hãng công nghệ Hàn Quốc đối với dải sản phẩm màn hình gập của mình.

Mẫu điện thoại gập ba đời đầu Galaxy Z TriFold ẢNH: SAMSUNG

Vì sao Samsung vội vã hồi sinh dòng máy gập ba?

Trước đó, tập đoàn Hàn Quốc từng lên tiếng chê bai trọng lượng của iPhone Duo ngay trước thời điểm mẫu máy này ra mắt. Tuy nhiên, khi chính thức lộ diện, thiết bị gập của Apple đã khắc phục điểm yếu lớn về độ bền của Samsung nhờ đạt chuẩn kháng bụi hoàn toàn IP68, vượt trội hơn hẳn mức IP48 vốn dễ bị tổn hại trước các hạt nhỏ cỡ hạt cát trên mẫu máy gập mới nhất của Samsung.

Kế hoạch tăng tốc trình làng Galaxy Z TriFold 2 được xem là bước đi đầy bất ngờ, bởi phiên bản gập hai bản lề đời đầu của Samsung không đạt được thành công về mặt thị trường lẫn tài chính. Thế hệ đầu tiên từng ra mắt tại Mỹ vào tháng 1 với mức giá lên tới 2.900 USD (khoảng 75,3 triệu đồng) nhưng đã bị ngừng kinh doanh chỉ sau vỏn vẹn ba tháng mở bán.

Nhiều đồn đoán thời điểm đó cho rằng mẫu máy tiền nhiệm buộc phải dừng bán do công ty chịu cảnh bán lỗ. Dẫu vậy, trước sự đe dọa từ chất lượng hoàn thiện của iPhone Duo, Samsung dường như vẫn kỳ vọng thiết kế hai nếp gập sẽ giúp hãng giải quyết vấn đề và tạo nên bước ngoặt mới.

Theo các nguồn tin, mẫu Galaxy Z TriFold 2 dự kiến ra mắt vào năm tới sẽ có mức giá dao động tương đương thế hệ đầu tiên. Việc đẩy nhanh lịch trình cho thấy nỗ lực của hãng nhằm sớm giành lại ưu thế công nghệ và củng cố vị thế trước sức ép ngày càng lớn từ đối thủ.