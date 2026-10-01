iOS 27.0.1 bị nghi gây lỗi lạ trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Theo PhoneArena, một lỗi âm thanh lạ đang gây khó chịu cho người dùng các mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max khi nhiều người đã báo cáo về việc nghe thấy âm thanh bất thường phát ra từ loa điện thoại của họ, với các mô tả như tiếng nổ nhỏ, tiếng lách cách ngẫu nhiên hoặc tiếng rè. Các phản hồi này chủ yếu xuất hiện trên diễn đàn Reddit, nơi người dùng chia sẻ trải nghiệm của mình.

Nhiều sự cố đã được ghi nhận với dòng iPhone 18 Pro chỉ sau khoảng nửa tháng kể từ ngày lên kệ ẢNH: KHƯƠNG NHA

Âm thanh lạ này dường như phát ra từ loa thoại và ảnh hưởng đến cả hai mẫu iPhone mới nhất. Vấn đề xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc sử dụng ứng dụng, duyệt web, nhận thông báo cho đến khi gõ bàn phím. Một số người dùng thậm chí cho biết họ nghe thấy âm thanh này liên tục. Đáng chú ý, lỗi có thể được kích hoạt khi bật và tắt Chế độ máy bay hoặc khi điều chỉnh thanh trượt độ sáng.

Một người dùng iPhone 18 Pro Max cho biết đã nghe thấy tiếng vo ve nhỏ khi âm lượng điện thoại ở mức tối đa. Nhiều bình luận khác cũng xác nhận gặp phải tình trạng tương tự.

iPhone 18 Pro liên tục 'gặp vấn đề'

Một số người cho rằng bản cập nhật iOS 27.0.1 có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Hôm 29.9, Apple đã phát hành bản cập nhật để khắc phục một lỗi liên quan đến việc iPhone 18 Pro tự động khởi động lại khi Face ID không hoạt động. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào từ Apple về lỗi âm thanh này.

Đáng chú ý, một số người đã quyết định trả lại chiếc iPhone 18 Pro của mình, nhưng vẫn gặp phải lỗi tương tự với thiết bị thay thế, dẫn đến sự khó chịu trong cộng đồng. Hơn nữa, nhiều người cũng báo cáo các vấn đề âm thanh tương tự trên các mẫu iPhone khác, cho thấy khả năng cao đây là một lỗi phần mềm. Nếu đúng, một bản vá phần mềm có thể sẽ được phát hành để khắc phục sự cố.

Lỗi âm thanh và Face ID không phải là vấn đề duy nhất xảy ra trên dòng iPhone 18 Pro. Một cây viết trên PhoneArena đã ghi nhận một lỗi nghiêm trọng có thể khiến iPhone 18 Pro bị treo chỉ với một thao tác đơn giản. Cụ thể, việc di chuyển một widget đến một trang màn hình chính khác và đặt nó lên trên một widget khác có thể khiến điện thoại bị treo hoàn toàn, yêu cầu khởi động lại bằng nút nguồn để hoạt động trở lại.