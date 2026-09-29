iOS 27.0.1 có gì mà người dùng iPhone nên cập nhật?

Theo CNET, bản cập nhật iOS 27.0.1 chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi cho hầu hết các dòng iPhone, đặc biệt là hai lỗi liên quan đến các thiết bị iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mà Apple phát hành mới đây.

Người dùng iPhone 11 trở về sau đã có thể cập nhật lên iOS 27.0.1 ẢNH: K. VĂN

Người dùng iPhone được khuyến nghị tải xuống bản cập nhật này để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Để thực hiện, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Theo ghi chú phát hành từ Apple, iOS 27.0.1 khắc phục ba lỗi quan trọng. Một trong số đó có thể khiến màn hình cảm ứng không phản hồi khi người dùng cố gắng mở đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển.

Tầm quan trọng của iOS 27.0.1 cho người dùng iPhone 18 Pro

Hai lỗi còn lại chỉ xảy ra trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Một lỗi có thể khiến các thiết bị này tự khởi động lại sau khi xác thực Face ID không thành công. Đây là vấn đề được báo cáo bởi một số người dùng trên Reddit, với các ý kiến khuyên người dùng không nên thiết lập Face ID cho đến khi có bản cập nhật. Sau khi tải xuống iOS 27.0.1, người dùng có thể thiết lập lại tính năng bảo mật này.

Lỗi còn lại mà bản cập nhật khắc phục có thể gây ra hiện tượng sai lệch màu sắc trong ảnh chụp với một số thiết lập nhất định.

Dưới đây là tóm tắt các lỗi được khắc phục trong bản cập nhật iOS 27.0.1.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể khởi động lại đột ngột khi xác thực Face ID không thành công.

Ảnh chụp ở chế độ zoom 2x dưới một số điều kiện ánh sáng và khẩu độ f/1.48 có thể xuất hiện hiện tượng nhiễu màu.

Việc mở đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển có thể khiến màn hình cảm ứng không phản hồi.

Bên cạnh iOS 27.0.1, Apple cũng phát hành các bản cập nhật iPadOS 27.0.1 và visionOS 27.0.1. Riêng người dùng iPhone chưa muốn cập nhật iOS 27, Apple cũng đã phát hành bản cập nhật iOS 26.7.1 và iPadOS 26.7.1.