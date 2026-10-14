Apple hé lộ 'vũ khí bí mật' bên trong iPhone Duo

Trong cuộc phỏng vấn với PCMag, bà Banafsheh Barabadi, quản lý cấp cao phụ trách thiết kế tản nhiệt sản phẩm, cùng ông Dan Murray, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật vi mạch của Apple, đã chia sẻ chi tiết về giải pháp làm mát trên chiếc iPhone Duo.

Apple hé lộ cơ chế tản nhiệt độc đáo và camera ẩn của iPhone Duo

Theo đó, để kiểm soát nguồn nhiệt từ vi xử lý A20 Pro thế hệ mới bên trong thân máy siêu mỏng, đội ngũ kỹ thuật đã luồn một ống tản nhiệt bằng than chì uốn dẻo xuyên qua bản lề nhằm truyền nhiệt giữa hai nửa thiết bị, đảm bảo độ bền qua hàng trăm nghìn lần gập mở.

Bên cạnh ống dẫn than chì, Apple còn phát minh một loại vật liệu tản nhiệt mới mang tên "metal over foam" (kim loại phủ bọt xốp) ứng dụng trong buồng hơi của máy. Theo bà Barabadi, vật liệu này tạo liên kết trực tiếp giữa vi xử lý và buồng hơi, mất nhiều tháng nghiên cứu để đạt độ chuẩn xác cơ học và hiệu năng giải nhiệt cao, giúp ngăn chặn hiện tượng quá nhiệt hay 'bóp' hiệu năng trên thiết bị gập.

Apple phát minh ra một vật liệu mới để cải thiện khả năng tản nhiệt của iPhone Duo ẢNH: APPLE

Về mặt cấu trúc bên trong, ông Dan Murray cho biết chip A20 Pro được bổ sung một bộ xử lý hiển thị thứ hai để hỗ trợ vận hành song song cả màn hình dẻo bên trong lẫn màn hình phụ bên ngoài. Đáng chú ý, màn hình gập bên trong còn tích hợp camera FaceTime ẩn bên dưới hỗ trợ đàm thoại khi mở phẳng, sở hữu khẩu độ f/1.8, quay video 1.080p, tính năng Center Stage cùng chống rung tự động, với độ phân giải được cho là từ 2 đến 8 MP.

Ngay trước ngày ra mắt, iPhone Duo đã tạo nên sức hút lớn trong giới giải trí khi nhiều ngôi sao Hollywood chủ động liên hệ xin nhận máy sớm, trong khi hiệu ứng hình ảnh gập mở của máy cũng được người dùng chuyển đổi để cài lên Galaxy Z Fold8 và MacBook. Để hạn chế các sai sót phần mềm mà các dòng máy gập Android từng vướng phải khi mới ra mắt, Apple đã phát hành bộ tài liệu hướng dẫn nhà phát triển tối ưu hóa ứng dụng và trò chơi từ sớm.

Mẫu điện thoại gập iPhone Duo có mức giá khởi điểm từ 1.999 USD, một con số được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động tăng giá từ cuộc khủng hoảng chip nhớ. Thiết bị sẽ chính thức mở cổng đặt hàng trước từ ngày 16.10 và lên kệ một tuần sau đó vào ngày 23.10.