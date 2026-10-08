Lý do Apple không nâng cấp 16 GB RAM cho iPhone 18 Pro và iPhone Duo

Chuyên gia rò rỉ Instant Digital trên mạng xã hội Weibo mới đây tiết lộ một thông tin đáng chú ý về cặp đôi iPhone mới ra mắt. Theo đó, nguồn tin cho biết Apple ban đầu dự kiến nâng cấp dung lượng lên 16 GB RAM cho dòng máy iPhone 18 Pro và thiết bị màn hình gập iPhone Duo.

Tuy nhiên, bài đăng không đề cập mốc thời gian cụ thể mà hãng cân nhắc mức dung lượng này, trong khi dữ liệu từ Xcode 27 xác nhận cặp đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hiện vẫn duy trì 12 GB RAM, tương đương thế hệ iPhone 17 Pro.

Apple từng có kế hoạch nâng cấp 16 GB RAM cho dòng iPhone 18 Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao iPhone 18 Pro và iPhone Duo lỡ hẹn với mức 16 GB RAM?

Mức dung lượng 12 GB thực tế đã được giới phân tích đưa ra từ trước khi thiết bị ra mắt. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo vào tháng 4.2025 và chuyên gia Jeff Pu vào tháng 1 đều dự báo dòng Pro lẫn chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ có RAM 12 GB, trùng khớp với thông tin tờ The Bell đưa ra hồi tháng 3 về việc Samsung cung cấp các mô-đun bộ nhớ 12 GB cho iPhone Duo.

Sự thay đổi kế hoạch này nhiều khả năng xuất phát từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ trên toàn cầu. Các báo cáo hồi tháng 3 chỉ ra giá mô-đun 12 GB tăng vọt, trong khi ngòi bút Mark Gurman của Bloomberg cho biết chi phí linh kiện tăng cao khiến Apple phải bàn thảo về việc tăng giá bán khởi điểm cho mẫu điện thoại gập.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM cũng gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng tổng thể của hãng công nghệ Mỹ. Chuyên gia Ming-Chi Kuo cho biết khó khăn về nguồn linh kiện nhớ đã buộc Apple phải cắt giảm kế hoạch xuất xưởng phần cứng trong năm 2026.

Dù công cụ Xcode 27 dùng để xác minh dòng Pro chưa cập nhật thông tin về thiết bị màn hình gập, mẫu iPhone Duo hiện vẫn được kỳ vọng sẽ sở hữu dung lượng 12 GB RAM. Thiết bị dự kiến mở cổng đặt hàng trước từ ngày 16.10 và chính thức lên kệ vào ngày 23.10 tới.