Apple công bố chi phí thay lớp bảo vệ màn hình cho iPhone Duo

Theo thông tin từ trang dịch vụ và sửa chữa của Apple, lớp phủ bảo vệ dạng nhám trên màn hình chính của iPhone Duo hoàn toàn có thể thay thế được. Khách hàng sở hữu gói AppleCare còn hiệu lực chỉ cần chi trả 19,99 USD (khoảng gần 500.000 đồng) để đổi miếng dán mới. Để thực hiện dịch vụ này, người dùng cần mang thiết bị trực tiếp đến một trong các nhà cung cấp dịch vụ của Apple.

Màn hình trong của iPhone Duo có thể thay lớp bảo vệ ẢNH: APPLE

Apple tiết lộ giá cho việc thay lớp phủ màn hình iPhone Duo

Bên cạnh chi phí lớp phủ màn hình, chính sách bảo hành AppleCare còn quy định mức giá 29 USD (khoảng 750.000 đồng) cho việc sửa chữa màn hình phụ bên ngoài hoặc mặt kính lưng, và 99 USD (2,5 triệu đồng) cho việc thay mới màn hình chính bên trong. Ngoài ra, mức phí áp dụng cho các hư hỏng do tai nạn là 99 USD, trong khi gói dịch vụ bảo vệ chống trộm cắp và thất lạc có mức phí 149 USD (tương đương 3,8 triệu đồng).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple giải thích công ty muốn đem lại cho người dùng tùy chọn thay thế lớp phủ bảo vệ bề mặt khi nó bị hao mòn. Mặc dù hãng đã nỗ lực nghiên cứu để lớp màn hình đầu tiên này đạt độ bền tối đa, người dùng vẫn có thể chủ động đổi sang miếng dán mới sau một thời gian sử dụng.

Tuy vậy, hiện vẫn còn những thắc mắc chưa được làm rõ về việc liệu người dùng có thể tự thay tại nhà hay không, cũng như mức giá cụ thể đối với trường hợp không có gói AppleCare. Khả năng xuất hiện các phụ kiện từ bên thứ ba với những tính năng khác biệt như chống nhìn trộm hay lớp phủ bóng cũng là điều phải chờ đợi cho đến khi iPhone Duo chính thức giao hàng.

Để so sánh, đối thủ Samsung hiện áp dụng chính sách miễn phí lần thay miếng dán đầu tiên cho các dòng máy gập Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip trong vòng 12 tháng kể từ khi mua. Đối với tất cả những lần thay thế tiếp theo sau đó, người dùng điện thoại gập của Samsung cũng sẽ phải chi trả mức phí tương đương là 19,99 USD.