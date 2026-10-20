iPhone Duo sở hữu pin lớn hơn cả Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold

Mẫu smartphone màn hình gập iPhone Duo của Apple sở hữu kích thước chắc chắn với trọng lượng 254 gam cùng độ dày 11,3 mm khi gập lại. Dù nặng và dày hơn đáng kể so với hầu hết các thiết bị gập chạy Android hiện nay trên thị trường, hãng công nghệ Mỹ đã không lãng phí khoảng không gian thân máy mà tối ưu nó cho dung lượng pin.

iPhone Duo gây chú ý với viên pin lớn hơn các đối thủ ẢNH: APPLE

iPhone Duo dày và nặng hơn nhưng sở hữu viên pin vượt mặt đối thủ

Theo dữ liệu xác nhận từ nhãn năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) mà trang tin MacRumors ghi nhận trên tài liệu của Apple, iPhone Duo mang viên pin có dung lượng định mức 4.883 mAh. Đây là thông số hiếm hoi được hé lộ, trong bối cảnh Apple gần như chưa từng công bố công khai dung lượng pin thực tế của các dòng iPhone.

Mức dung lượng 4.883 mAh của iPhone Duo tuy không phải con số quá lớn trong phân khúc điện thoại gập, nhưng vẫn đủ để vượt qua các đối thủ cạnh tranh chính. Cụ thể theo số liệu từ EU, viên pin của máy cao hơn mức 4.854 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra, 4.660 mAh trên Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn và 4.658 mAh của Pixel 11 Pro Fold.

Trên thực tế, cả hai dòng máy của Samsung lẫn Google đều không có thời lượng pin quá kém. Tuy nhiên, việc iPhone Duo sở hữu dung lượng pin định mức lớn hơn đặt ra thách thức đáng kể cho hai đối thủ tại thị trường Mỹ trong việc thuyết phục người dùng chọn thiết bị của họ để thay thế hoàn toàn mẫu máy của Apple.

Lợi thế về phần cứng pin kết hợp cùng sự gắn kết từ hệ sinh thái Apple sẽ khiến các thiết bị Android gặp nhiều trở ngại trong việc cạnh tranh người dùng. Nhờ tận dụng hiệu quả kích thước thân máy để bù đắp dung lượng pin, mẫu điện thoại gập của Apple tiếp tục củng cố thêm sức hút thương mại trước các đối thủ cùng phân khúc.