Rò rỉ mẫu Redmi Turbo 6 Max có pin hơn 10.000 mAh

Tài khoản chuyên cung cấp tin tức rò rỉ Digital Chat Station trên nền tảng Weibo vừa tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về mẫu smartphone Redmi được cho là Turbo 6 Max, đang trong quá trình sản xuất.

Rò rỉ thông số Redmi Turbo 6 Max với màn hình 2K và pin 'khủng'

Theo đó, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn 10.000 mAh cùng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s. Dù nguồn tin không gọi đích danh thiết bị, các thông số rò rỉ được nhận định là đang hướng trực tiếp đến phiên bản Max thuộc dòng sản phẩm Redmi Turbo 6 sắp tới.

Redmi Turbo 5 Max sắp có phiên bản kế nhiệm pin hơn 10.000 mAh ẢNH: XIAOMI

Theo tài khoản này, chip xử lý 3nm Dimensity 9600M được dành riêng cho một mẫu điện thoại cao cấp cỡ vừa, do đó Turbo 6 Max sẽ tiếp tục sử dụng con chip Dimensity 9500s. Bên cạnh thiết kế tương đối đơn giản, máy dự kiến sở hữu màn hình lớn mà các tin đồn trước đó mô tả là tấm nền phẳng OLED 7 inch với độ phân giải 2K, dù không xác nhận cụ thể kích thước thực tế là 6,9 inch hay tiệm cận 7 inch.

Các thông tin rò rỉ trước đây cho biết mẫu máy mới sẽ có mặt lưng tối giản với cụm hai camera đặt nằm ngang, khung viền kim loại, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cùng khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68 lẫn IP69. Hiện tại, các chi tiết cụ thể về thông số cảm biến máy ảnh, công suất sạc và cấu hình bộ nhớ của thiết bị vẫn chưa được hé lộ.

Cấu hình đồn đoán này sẽ kế thừa trực tiếp từ Redmi Turbo 5 Max ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 1.2026 với giá khởi điểm 2.499 tệ (khoảng 9,6 triệu đồng). Mẫu máy tiền nhiệm vốn đã trang bị chip 3nm Dimensity 9500s, sạc nhanh 100W và màn hình AMOLED 6,83 inch, do đó Turbo 6 Max sẽ giữ nguyên con chip nhưng nâng cấp màn hình lớn hơn và tăng thêm ít nhất 1.000 mAh dung lượng pin so với mức 9.000 mAh trước đây.

Vi xử lý Dimensity 9500s từng được MediaTek công bố vào tháng 1.2026 với cấu trúc 8 nhân gồm một nhân Cortex-X925 đạt xung nhịp 3,73 GHz kết hợp đồ họa Immortalis-G925. Mặc dù các đồn đoán chỉ ra thời điểm ra mắt tiềm năng của Redmi Turbo 6 Max có thể rơi vào tháng 1, nhà sản xuất hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về sự tồn tại của thiết bị hay các thông số kỹ thuật liên quan.