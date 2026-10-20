Cảnh báo spyware mới chuyên đánh cắp mật khẩu và hình ảnh trên iPhone

Theo báo cáo từ công ty bảo mật di động iVerify, biến thể mã độc P7 DarkSword được phát hiện khi điều tra một thiết bị iPhone gặp sự cố bất thường từ tháng 8.2026. Phân tích kỹ thuật qua nền tảng Validin cho thấy tin tặc đã sửa đổi mã nguồn để tăng cường năng lực thu thập dữ liệu trực tiếp ngay trên máy bị nhiễm.

Đại diện Apple chia sẻ với CyberGuy rằng DarkSword vốn bắt nguồn từ phần mềm gián điệp đánh thuê tinh vi và đắt đỏ, nhưng đã rơi vào tay các nhóm tội phạm thông thường sau khi bị rò rỉ.

Mã độc rò rỉ từ phần mềm gián điệp đánh thuê đe dọa thiết bị iOS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Cảnh báo mã độc P7 DarkSword âm thầm kiểm soát dữ liệu trên iPhone

Khi xâm nhập thành công, P7 DarkSword có thể trích xuất dữ liệu xác thực từ Keychain, nhắm vào ví tiền mã hóa imToken, đánh cắp ảnh cá nhân, cơ sở dữ liệu Apple Notes cùng nhiều tệp ứng dụng. Nguy hiểm hơn, mã độc này tiêm thành phần liên lạc vào tiến trình hệ thống SpringBoard của iPhone và kết nối với máy chủ điều khiển sau mỗi 15 giây để liên tục nhận thêm các lệnh thực thi từ xa.

Phần mềm gián điệp này khai thác chuỗi lỗ hổng trên hệ điều hành iOS thông qua quảng cáo độc hại và các trang web bị chiếm quyền kiểm soát để tiếp cận những thiết bị chưa vá lỗi. Các cuộc tấn công trước đây từng nhắm vào các phiên bản từ iOS 18.4 đến iOS 18.7, song Apple cho biết đã vá các lỗ hổng nền tảng từ năm 2025 và phát hành bản cập nhật bổ sung vào tháng 3.2026 cho các thiết bị đời cũ.

Theo Apple, các dòng máy cài đặt bản cập nhật mới nhất từ iOS 15 đến iOS 27 hiện đều được bảo vệ an toàn trước các phương thức khai thác DarkSword đã biết. Ngoài ra, việc kích hoạt chế độ Lockdown cũng được giới chuyên gia bảo mật xác nhận có khả năng ngăn chặn hoàn toàn chuỗi tấn công của mã độc này đối với những người dùng có nguy cơ cao bị theo dõi.

Để giảm thiểu rủi ro, người dùng được khuyến nghị luôn cập nhật phiên bản iOS mới nhất, bật tính năng 'Background Security Improvements' trên iOS 27 và áp dụng xác thực hai yếu tố cho tài khoản Apple. Trong trường hợp nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập, người dùng nên đổi mật khẩu từ một thiết bị tin cậy khác và liên hệ chuyên gia bảo mật trước khi xóa trắng dữ liệu để bảo lưu chứng cứ điều tra.