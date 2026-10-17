4 mẫu smartphone khó sửa chữa nhất hiện nay

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp chạm mốc hơn 1.000 USD, khả năng sửa chữa dễ dàng là yếu tố quan trọng giúp kéo dài vòng đời thiết bị và giảm áp lực tài chính. Tuy nhiên, nhằm ưu tiên kiểu dáng thẩm mỹ, độ mỏng và chuẩn kháng nước bụi, nhiều nhà sản xuất lớn đã tạo ra những thiết bị có cấu trúc bên trong phức tạp.

Có những mẫu smartphone bị đánh giá là rất khó khăn trong việc sửa chữa ẢNH: CHATGPT

Mới đây, một báo cáo từ Public Interest Research Group cùng đánh giá từ chuyên trang iFixit đã chỉ ra mức điểm rất thấp về khả năng sửa chữa dành cho các sản phẩm từ Apple, Samsung, Nothing và Google. Dưới đây là 4 mẫu smartphone phổ biến bị đánh giá có khả năng sửa chữa kém nhất cùng chi phí khắc phục đắt đỏ.

iPhone 14

Dù sở hữu mặt kính lưng tháo rời giúp việc rã máy tương đối dễ dàng, nhưng iPhone 14 vẫn nhận mức điểm "D-" thấp nhất từ Public Interest Research Group do rào cản phần mềm.

Theo đó, cơ chế ghép nối linh kiện (parts pairing) với bo mạch chủ khiến máy lập tức hiển thị cảnh báo linh kiện không xác định và vô hiệu hóa các tính năng như Face ID, True Tone hoặc hiển thị tình trạng pin nếu người dùng tự thay thế ngoài hệ thống ủy quyền. Tình trạng này buộc người dùng phải phụ thuộc vào dịch vụ sửa chữa chính hãng với chi phí tốn kém nếu không có gói bảo hiểm AppleCare+.

Galaxy Z Fold7

Để sở hữu thân máy gập thuộc hàng mỏng nhất, Samsung đã sử dụng lượng lớn keo dán công nghiệp để cố định linh kiện trên Galaxy Z Fold7, gây trở ngại lớn cho việc sửa chữa. Thao tác tháo hai viên pin đòi hỏi phải tháo mặt lưng, nhiều ốc vít, cáp nối và dùng lực mạnh cùng cồn chuyên dụng vì các dải cố định pin dễ bị đứt.

Bộ phận khó sửa chữa nhất là màn hình gập bên trong khi phần viền nhựa dán keo xung quanh dễ làm tổn hại tấm nền OLED dẻo nếu sơ suất. Do màn hình gắn liền với khung máy và nhà sản xuất không cung cấp linh kiện rời, người dùng bắt buộc phải thay thế toàn bộ cụm mô-đun với giá dịch vụ chính hãng lên tới 589 USD (15,2 triệu đồng).

Nothing Phone 3

Nhận mức điểm 3/10 từ iFixit, Nothing Phone 3 đánh đổi khả năng bảo dưỡng để đổi lấy mặt lưng kính trong suốt và màn hình micro-LED phía sau. Dù nhìn thấy các ốc vít bên trong, kỹ thuật viên vẫn phải tháo rời tấm kính dán keo, đồng thời xử lý các ốc vít bổ sung được giấu kín dưới những miếng dán trang trí dễ biến dạng hoặc bị rách.

Hình ảnh mẫu Nothing Phone 3 trong quá trình sửa chữa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Tương tự thiết bị gập của Samsung, pin và màn hình của mẫu điện thoại phá cách cũng bị dán chặt bằng keo có độ dính cao, tiềm ẩn nguy cơ làm nứt vỡ khung viền hoặc mặt kính khi cạy mở. Bên cạnh đó, thương hiệu này không cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cũng như không niêm yết giá linh kiện công khai, buộc khách hàng phải gửi máy về hãng để nhận báo giá.

Google Pixel Fold

Mẫu điện thoại gập thế hệ đầu của Google cũng chỉ nhận điểm 3/10 từ trang iFixit do cách bố trí linh kiện quá dày đặc. Việc thay pin phải mất từ 1 đến 2 tiếng, trong khi thao tác thay màn hình gập bên trong có thể kéo dài tới 3 đến 4 tiếng làm việc tỉ mỉ để tránh làm đứt hệ thống cáp dẹt hoặc đâm thủng viên pin.

Không chỉ gây khó khăn trong quá trình tháo dỡ, cổng kết nối USB-C của máy còn bị hàn liền vào bo mạch chủ, đồng nghĩa với việc người dùng phải thay toàn bộ bo mạch nếu cổng sạc bị hỏng. Ngoài ra, mức giá thay thế màn hình trong lên tới 899 USD (tương đương 23,2 triệu đồng) khiến việc sửa chữa thiết bị này trở thành gánh nặng tài chính lớn.