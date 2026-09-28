Vì sao không nên đặt thùng máy tính dưới sàn nhà?

Vị trí đặt một chiếc PC mới thường phụ thuộc vào sự tiện lợi. Thùng máy lớn nên không phải lúc nào cũng đặt được lên bàn, vì vậy nhiều người để máy dưới gầm bàn. Nhưng hậu quả của việc tiện tay này là chỉ vài tháng sau, quạt bắt đầu kêu lớn và game giật lag. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Vì sao gầm bàn, sàn nhà là nơi tệ nhất để đặt thùng máy tính?

Cụ thể, sàn nhà tích tụ nhiều rác hơn hẳn mặt bàn hay giá kệ, từ sợi thảm, lông thú cưng, tế bào da chết đến phấn hoa. Khi PC đặt trực tiếp trên sàn, quạt hút gió kéo thẳng chỗ bụi này vào trong thùng máy, phủ lên tản nhiệt, lưới lọc và các mạch điện. Bụi cản luồng khí, buộc quạt làm việc vất vả hơn, còn hệ thống phải dựa nhiều hơn vào cơ chế giảm xung nhịp do nhiệt (thermal throttling) khiến máy chạy chậm đúng lúc chơi game.

Việc đặt thùng máy tính dưới sàn nhà tiềm ẩn nhiều tác hại ẢNH: PHONG ĐỖ

Nhiệt độ cao kéo dài còn đẩy nhanh quá trình mòn tụ điện và làm keo tản nhiệt xuống cấp. Một hệ thống lẽ ra dùng được sáu đến tám năm có thể hỏng chỉ sau một nửa thời gian đó, trong khi giá GPU và nhiều linh kiện khác như RAM, bộ nhớ lưu trữ đang ở mức cao. Ngoài bụi, đặt thùng máy quá sát tường cũng có thể chặn đường hút và xả khí, khiến nhiệt bị giữ lại và quạt quay ồn hơn, nhanh hư hơn.

Nếu buộc phải đặt trên sàn, có một số điều chỉnh giúp cải thiện tình hình. Trước hết, hãy nâng máy lên bằng chân đế chuyên dụng để quạt hút tránh xa bụi ở mặt sàn, đồng thời tránh đặt trực tiếp lên thảm hoặc nơi ẩm ướt. Nên đặt máy trên nền cứng, không trải thảm, với chân đế hoặc xe đẩy có bánh xe.

Ngoài ra, cần chừa khoảng cách vài cm với tường và đồ nội thất để các khe xả khí phía sau hoạt động đúng cách. Người dùng cũng nên lau bụi thùng máy thường xuyên và mở máy vệ sinh kỹ vài tháng một lần, gồm làm sạch lưới lọc và dùng khí nén. Vị trí đặt PC ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bụi hút vào, hiệu quả làm mát và số năm máy giữ được hiệu năng tốt, nên chi một khoản nhỏ cho giá kệ hoặc chân đế cùng lịch vệ sinh định kỳ sẽ giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài.