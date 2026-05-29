Tại sao không nên cắm SSD di động vào cổng USB trước thùng PC?

Phong Đỗ
29/05/2026 21:39 GMT+7

Tốc độ SSD 'lao dốc' chỉ vì một lỗi cắm dây vào cổng trước ai cũng mắc phải.

Ổ cứng SSD gắn ngoài (SSD di động) đang trở thành vật bất ly thân của dân công nghệ, kỹ sư đồ họa và những người có thói quen sao lưu dữ liệu. Với ưu điểm tốc độ nhanh và kết nối 'cắm-là-chạy', thiết bị này mang lại sự tiện lợi tối đa. Tuy nhiên, chính điều này lại sinh ra một thói quen tai hại là 'đụng đâu cắm đó'. Khảo sát cho thấy, đại đa số người dùng máy tính để bàn luôn ưu tiên sử dụng cụm cổng USB hoặc USB-C ở mặt trước thùng case để không phải cúi người tìm cổng phía sau.

Có những thói quen sai lầm khi cắm ổ SSD vào máy tính

Lầm tưởng về sự giống nhau giữa các cổng USB

Dưới góc nhìn kỹ thuật phần cứng, đây là một sai lầm sơ đẳng. Các cổng USB ở mặt trước vỏ case không được kết nối trực tiếp vào bo mạch chủ. Chúng phải đi qua một hệ thống dây nối bắc cầu bên trong thùng máy và cắm vào các chân cắm.

Chính hệ thống dây nối trung gian này, kết hợp với sự 'nhập nhèm' trong cách đặt tên chuẩn USB hiện nay của các hãng, đã tạo ra một 'nút thắt cổ chai' khổng lồ. Một chiếc SSD di động cao cấp có tốc độ đọc ghi lên tới hơn 2.000 MB/giây hoàn toàn có thể bị bóp băng thông xuống mức thảm hại, tương đương một chiếc USB đời cũ chỉ vì sợi dây nối của vỏ case không đạt chuẩn tốc độ truyền tải.

'Nút thắt' băng thông và hiểm họa từ dòng điện 'ma'

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tốc độ, việc cắm SSD ở mặt trước thùng case còn tiềm ẩn nguy cơ mất kết nối giữa chừng do các chân cắm nội bộ bị lỏng hoặc suy hao tín hiệu sau một thời gian dài sử dụng. Đối với các tác vụ truyền tải tệp tin dung lượng lớn, việc đường truyền bị ngắt đột ngột là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lỗi hỏng cấu trúc file.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phần cứng còn chỉ ra một sai lầm nghiêm trọng khác là biến chiếc SSD gắn ngoài thành một ổ đĩa cố định bằng cách cắm vào máy tính 24/7. Nhiều người lầm tưởng việc này giúp mở rộng dung lượng máy tính một cách tiện lợi.

Thực tế, khi cắm liên tục, chiếc SSD sẽ không còn là một thiết bị sao lưu an toàn. Nó phải chịu chung mọi rủi ro với hệ điều hành từ việc lỡ tay xóa nhầm, xung đột đồng bộ hóa, sụt điện đột ngột cho đến sự tấn công của các loại mã độc tống tiền (ransomware). Hơn nữa, việc ngậm điện liên tục khiến các chip nhớ flash NAND bên trong luôn bị hun nóng, hoạt động quá giờ và nhanh chóng bị giảm tuổi thọ, hư hỏng linh kiện.

Nên từ bỏ thói quen cắm ổ SSD vào cổng USB trước thùng máy

Quy tắc ghim cổng sau cho SSD di động

Để bảo vệ tối đa cho chiếc SSD và khối tài sản dữ liệu bên trong, người dùng máy tính cần thay đổi ngay thói quen sử dụng theo các khuyến nghị khoa học:

  • Ưu tiên tuyệt đối cụm cổng I/O phía sau bo mạch chủ: Khi cần truyền tải dữ liệu lớn, hãy cắm ổ cứng vào các cổng USB màu đỏ, màu xanh hoặc cổng USB-C ở mặt sau máy tính. Các cổng này được hàn chết trực tiếp lên bo mạch chủ, đảm bảo cung cấp một đường truyền 'sạch sẽ', băng thông tối đa và dòng điện ổn định nhất cho chiếc SSD. Hãy để dành các cổng mặt trước cho các thiết bị ngốn ít băng thông như dây sạc điện thoại, chuột, bàn phím hoặc tay cầm chơi game.
  • Áp dụng quy tắc 'set free' (trả tự do): SSD gắn ngoài hoạt động dựa trên các điện tích lưu trữ trong các ô nhớ flash. Chúng không được thiết kế để ngậm điện 24/7, nhưng cũng không thể bị bỏ xó trong ngăn kéo suốt nhiều năm trời mà không có dòng điện chạy qua để làm mới các ô nhớ. Công thức tối ưu nhất là cắm vào cổng sau để sao lưu dữ liệu, sau đó rút ra cất vào nơi khô ráo và định kỳ mỗi vài tháng mang ra cắm lại để cấp điện làm mới bộ nhớ.

Việc tối ưu hóa các điều kiện kết nối phần cứng tuy tốn thêm một chút thời gian nhưng đổi lại, bạn sẽ luôn khai thác được 100% phong độ tốc độ của thiết bị, đồng thời đảm bảo dữ liệu quý giá của gia đình và công việc luôn được an toàn vẹn nguyên theo năm tháng.

