Tốc độ ổ SSD sắp chạm ngưỡng 1 TB/giây

Duy trì truyền thống 'gấp đôi sức mạnh' sau mỗi thế hệ suốt 20 năm qua, tổ chức PCI-SIG vừa công bố những thông số đầu tiên của chuẩn PCIe 8.0, hứa hẹn một cuộc cách mạng về tốc độ truyền tải dữ liệu cho SSD và GPU.

Cột mốc 1 TB/giây đầy tham vọng cho SSD và GPU

Theo bản dự thảo 0.5 vừa được công bố, PCIe 8.0 đang đi đúng hướng để đạt được tốc độ truyền tải thô lên tới 256 GT/giây. Điều này đồng nghĩa với việc ở cấu hình x16 (thường dùng cho các dòng card đồ họa cao cấp), băng thông hai chiều sẽ chính thức chạm ngưỡng 1 TB/giây.

Để dễ hình dung, tốc độ này nhanh gấp 8 lần so với chuẩn PCIe 5.0 tiên tiến nhất trên các bo mạch chủ thương mại hiện nay. Đây là một con số đủ sức đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu khổng lồ trong tương lai.

Bảng thông số của chuẩn PCIe 8.0 và các thế hệ tiền nhiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của thế hệ PCIe 8.0 chính là việc nó đang chạm tới giới hạn vật lý của dây dẫn đồng. Sau nhiều thập kỷ là 'xương sống' cho mọi kết nối máy tính, vật liệu đồng đang dần hụt hơi trước yêu cầu về băng thông cực lớn và độ ổn định tín hiệu.

Chính vì vậy, các nhà sản xuất đang ráo riết nghiên cứu các giải pháp thay thế dựa trên sợi quang. Việc chuyển dịch sang kết nối quang học không chỉ giúp duy trì tốc độ 'khủng' mà còn hỗ trợ giảm thiểu điện năng tiêu thụ và giữ vững tiêu chuẩn về độ trễ cực thấp.

Khi nào người dùng được trải nghiệm?

Mặc dù thông số kỹ thuật cuối cùng dự kiến hoàn thiện vào năm 2028, nhưng lộ trình phát triển hiện đi trước kế hoạch. PCIe 8.0 sẽ xuất hiện đầu tiên trong các lĩnh vực đặc thù như điện toán biên, hàng không vũ trụ, ô tô thông minh và các trung tâm học máy (Machine Learning).

Đối với người dùng phổ thông, trong bối cảnh năm 2026 khi PCIe 4.0 và 5.0 vẫn đang phục vụ tốt nhu cầu chơi game và làm việc, PCIe 8.0 được xem là phương án dự phòng cho tương lai. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển chóng mặt của SSD và GPU, việc sở hữu một hệ thống đạt ngưỡng TB/giây có lẽ không còn là chuyện xa vời.

Giống như các thế hệ trước, PCIe 8.0 vẫn đảm bảo khả năng tương thích ngược hoàn toàn, cho phép các linh kiện đời cũ vẫn có thể hoạt động trên các bo mạch chủ thế hệ mới nhất.