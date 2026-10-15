iPhone 18 Pro gặp hiện tượng đổi màu chưa rõ nguyên nhân

Theo ghi nhận từ Gizmochina, một số mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max màu đỏ Burgundy đã gặp phải hiện tượng phai màu rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng. Thông tin này nhanh chóng gợi nhớ đến vấn đề tương tự mà bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max gặp phải vào năm ngoái.

Chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy bị hiện tượng phai màu ở bên phải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Cụ thể, hình ảnh thực tế từ người dùng Reddit có tên Low-Ad9343 cho thấy vấn đề mà iPhone 18 Pro gặp phải. Người này cho biết đã mua chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy vào ngày 19.9, nhưng chỉ sau ba tuần, đến ngày 9.10, bề mặt nhôm đã chuyển từ đỏ Burgundy (đậm) sang màu đỏ nhạt và sáng hơn.

Trong phần bình luận, một số người dùng đưa ra giả thuyết rằng có thể có chất hóa học nào đó đang phản ứng với lớp sơn, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nào về vấn đề. Low-Ad9343 đã mang chiếc iPhone của mình đến Apple Store, nơi nhân viên cho biết sẽ kiểm tra với kỹ sư và liên hệ lại trước ngày 12.10. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Apple có coi đây là vấn đề bảo hành và đề nghị thay thế hay không.

Màu sắc mới trên iPhone 18 Pro 'đang có vấn đề'?

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên người dùng gặp phải vấn đề liên quan đến sự phai màu trên chiếc iPhone mới ra mắt của Apple. Nhiều người dùng đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội về nỗi thất vọng khi phát hiện mẫu iPhone 18 Pro mà họ vừa sở hữu không lâu có dấu hiệu đổi màu xung quanh ba camera ở mặt sau, đặc biệt ở các màu đỏ Burgundy và đen.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề sản xuất nói trên. Nguyên nhân gây ra hiện tượng phai màu và số lượng điện thoại bị ảnh hưởng vẫn chưa được xác định. Một số người đã suy đoán rằng nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc với tia cực tím có thể là nguyên nhân, nhưng chưa có bằng chứng nào được xác thực.

Trong khi chờ đợi thông tin chi tiết từ Apple, sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về độ bền của lớp phủ anod hóa trên các mẫu iPhone gần đây.