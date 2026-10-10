Apple bắt đầu 'nếm mùi' vì tăng giá iPhone 18 Pro?

Theo thông tin từ Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp giảm sản lượng linh kiện cho hai mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nguyên nhân chính được cho là vì giá thành sản xuất cao hơn và nhu cầu thấp hơn dự kiến đã tạo áp lực lên dòng cao cấp mới của hãng.

Nhu cầu đối với dòng iPhone 18 Pro đang sụt giảm ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cụ thể, đơn đặt hàng linh kiện trong tháng 10 của bộ đôi iPhone 18 Pro đã bị cắt giảm từ 15% đến 20% so với yêu cầu ban đầu của Apple. Nhiều người đã đặt dấu hỏi về việc mức giá mới của các mẫu iPhone 18 Pro đã khiến khách hàng quay lưng với sản phẩm hay không. Trong thực tế, báo cáo chỉ ra rằng Apple đã khá thận trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ đầu tháng 9, sau khi quyết định tăng giá khởi điểm iPhone 18 Pro lên mức 1.199 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 1.299 USD.

Việc cắt giảm sản lượng iPhone 18 Pro diễn ra trong bối cảnh thiếu hụt chip nhớ và chi phí linh kiện tăng cao. Các nhà sản xuất smartphone đang phải đối mặt với chi phí linh kiện tăng, và một phần trong số đó được chuyển cho người tiêu dùng. Theo số liệu từ IDC, lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu dự kiến sẽ giảm 16,7% vào năm 2026, trong khi giá bán trung bình dự kiến tăng 27,6% so với năm trước.

Người mua đang 'chùn tay' trước iPhone 18 Pro

Theo ghi nhận của hãng nghiên cứu thị trường UBS, thời gian chờ giao hàng trung bình cho iPhone 18 Pro đang giảm trên hơn 30 thị trường, một dấu hiệu có thể cho thấy nhu cầu không theo kịp lượng hàng có sẵn.

Đáng chú ý, Apple đã ưu tiên ba mẫu iPhone cao cấp cho đợt ra mắt mùa thu năm nay, đồng thời trì hoãn việc ra mắt iPhone 18 và iPhone Air thế hệ tiếp theo nhằm tập trung người dùng vào các mẫu cao cấp. Điều đó có nghĩa, nỗ lực của Apple đang không mang lại hiệu quả.

Quan trọng hơn, tình trạng giảm doanh số đang đặt câu hỏi về chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Với giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB, sản phẩm này dự kiến sẽ được bán ra tại 70 quốc gia và khu vực vào ngày 23.10. Với giá thành cao, không loại trừ khả năng iPhone Duo có thể phải đối mặt với những thách thức tương tự về nhu cầu.

Mặc dù việc giảm đơn đặt hàng linh kiện không đồng nghĩa với doanh thu của Apple sẽ giảm, nhưng công ty vẫn cần tìm hiểu xem người tiêu dùng sẵn sàng chi bao nhiêu cho những chiếc điện thoại cao cấp khi chi phí phần cứng tiếp tục tăng. Apple hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về thông tin cắt giảm sản lượng và chưa rõ liệu sẽ có thêm điều chỉnh nào trong tháng 11 tới đây hay không.