Hiệu năng iPhone 18 Pro vượt trội hơn nhiều laptop đời mới

Sau sự kiện ra mắt iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple đã thu hút sự chú ý lớn, trong khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lại không được quảng bá mạnh mẽ. Nhiều người đã cảm thấy thất vọng với dòng iPhone Pro mới do thiết kế và tính năng không có nhiều khác biệt so với tiền nhiệm, mặc dù thời lượng pin đã cải thiện đáng kể.

A20 Pro mang đến sức mạnh ấn tượng cho iPhone 18 Pro, đặc biệt ở khả năng đơn nhân ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, đánh giá mới nhất cho thấy hiệu năng của chip A20 Pro trang bị trên iPhone 18 Pro thực sự tạo ra khác biệt lớn. Theo kết quả kiểm tra hiệu năng Geekbench 6, chip A20 Pro đạt điểm số 4.735 ở chế độ đơn nhân và 12.545 ở chế độ đa nhân, vượt trội so với chip A19 Pro trước đó với điểm số lần lượt là 3.800 và 10.000. Apple tự hào giới thiệu A20 Pro là CPU di động nhanh nhất, với hiệu năng tăng 20% so với phiên bản trước.

iPhone 18 Pro Max mạnh hơn cả MacBook Pro 2026?

Quan trọng hơn, chip A20 Pro không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng cạnh tranh với một số chip máy tính đời mới, bao gồm cả Apple M5 Max, đặc biệt trong các tác vụ đơn nhân. Với tốc độ xung nhịp 4,93 GHz, A20 Pro thậm chí còn mạnh hơn cả một số laptop sử dụng chip AMD Ryzen 9 9950X3D. Được biết, Apple đã chuyển sang quy trình sản xuất 2nm mới và thiết kế lại CPU với hai siêu lõi và bốn lõi tiết kiệm năng lượng nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm điện năng.

Mặc dù chip A20 Pro có thể không mạnh bằng Apple M5 Max trong các tác vụ đa nhân, nhưng nó lại vượt trội về hiệu năng đơn nhân. Điều đó cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể nhanh hơn cả MacBook Pro 2026 trong các tác vụ đơn nhân và tất nhiên mạnh mẽ hơn so với MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro cũ hơn.

Đáng chú ý, chip Qualcomm SD X2E-94-100 (X2) có điểm số đơn nhân là 3.800 và đa nhân là 22.750, cho thấy chip A20 Pro của Apple vượt trội hơn về hiệu năng đơn nhân. Hiệu năng đơn nhân của iPhone mới còn tốt hơn nhiều so với các laptop sử dụng chip X2 ra mắt gần đây, như Asus ZenBook A16, Microsoft Surface và HP OmniBook Ultra 14.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến iPhone 18 Pro mạnh mẽ hơn nhiều so với những chiếc laptop cũ, ít nhất về mặt kỹ thuật. Mặc dù vậy, trải nghiệm mà người dùng nhận được có thể không quá khác biệt, đặc biệt nếu đang chuyển từ iPhone 17 Pro lên phiên bản mới.