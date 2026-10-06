Được và mất của Apple khi đến sau trong cuộc đua smartphone gập

Cuộc đua mới của ngành di động

Hồi tháng 9.2025, Omdia dự báo lượng smartphone gập toàn cầu sẽ duy trì ở mốc 17,2 triệu chiếc trong năm 2025. Sang năm 2026, Counterpoint Research dự đoán thị trường tăng 21%. Trong đó Samsung sẽ chiếm khoảng 32% thị phần, còn Apple chiếm 25% ngay năm đầu.

Thị trường smartphone gập đang bước vào cuộc cạnh tranh sôi động khi Apple trình làng iPhone Duo. Trước đó vài ngày, Huawei đã giới thiệu Mate XT 2 Master Tri-fold, Wide-fold Pura X Max. Xiaomi ra mắt flagship màn hình gập mới Xiaomi 18 Fold. Samsung với lợi thế dẫn đầu thị trường đã tung ra bộ ba smartphone màn hình gập vào tháng 8.

Được và mất của người đến sau

Chuyên gia Mark Gurman cho biết những người trải nghiệm sớm iPhone Duo đã dành nhiều lời khen cho cơ chế bản lề và cảm giác bỏ túi gọn gàng của thiết bị. Tuy nhiên, tuyên bố về nếp gấp của Apple cần được kiểm chứng trong dài hạn. Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nếp gấp của iPhone Duo chưa biến mất hoàn toàn. Khả năng hiển thị của máy không quá xuất sắc, chỉ tương đồng các model đầu bảng hiện nay.

Vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi về nếp gấp màn hình trên iPhone Duo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Theo Macworld, iPhone Duo giá 1.999 USD nhưng không có Face ID, camera tele chuyên dụng, khẩu độ biến thiên và nút Action. Nguyên nhân là thân máy không đủ chỗ cho cụm camera TrueDepth của Face ID. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra và Pixel 11 Pro Fold đều có ống kính zoom. Thậm chí, Galaxy Z Fold8 có giá khởi điểm 1.899 USD, thấp hơn Duo 100 USD.

Techradar cho rằng mỗi đánh đổi đều sẽ có tệp người dùng chấp nhận. Nhưng với những người dùng trên phân khúc cao cấp, những cắt giảm này là cái giá cần cân nhắc kỹ.

Cả iPhone Duo và Samsung Galaxy Z Fold8 đều mở ra màn hình 7,6 inch với tỷ lệ gần 4:3, giống nhiều máy tính bảng phổ biến. Khi thiết kế đã tối ưu, điểm khác biệt sẽ nằm ở phần mềm. Samsung có lợi thế 8 năm đi trước, các nhà phát triển ứng dụng có nhiều thời gian để tinh chỉnh, tối ưu phần mềm, đây là lợi thế lớn mà các thương hiệu mới gia nhập thị trường khó có được.

Bộ ba smartphone màn hình gập thế hệ thứ 8 của Samsung ẢNH: KHƯƠNG NHA

AI đang trở thành trang bị không thể thiếu trên di động. Apple cho biết Siri AI của họ đang ở bản thử nghiệm trên iOS 27. Nhà phân tích Ranjit Atwal của Gartner cho rằng đây là những phiên bản đầu tiên của Apple, theo thời gian, trải nghiệm người dùng sẽ tốt hơn. Trong khi đó, Samsung đã tích hợp Gemini trên 49 ứng dụng và phổ cập đến hàng triệu người dùng trên thế giới.

Theo Counterpoint, 8 năm đi trước giúp Samsung có lợi thế rõ rệt về độ chín sản phẩm, độ phủ kênh bán hàng và trải nghiệm gập. Hãng di động Hàn Quốc đã tiên phong trên thị trường smartphone gập nhiều năm trước. Quãng thời gian đó giúp Samsung có thêm dữ liệu về cách người dùng thực sự gập mở máy và kinh nghiệm xử lý độ bền.

Gia nhập muộn giúp Apple tránh được những lỗi cũ, nhưng cái giá phải trả nằm ở những thứ người dùng cao cấp cần: sinh trắc học, camera, giá. Việc thấu hiểu thị trường không đo bằng số năm mà là những lựa chọn họ thật sự cần. Samsung có lợi thế về độ chín và độ phủ theo đánh giá của Counterpoint. Nhưng thị trường cần trả lời bằng con số cụ thể về doanh số bán hàng và thị phần nắm giữ.