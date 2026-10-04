Apple thừa nhận iPhone 18 Pro Max bị lỗi mất kết nối mạng di động

Tuần này, hàng loạt người dùng tại Mỹ cho biết chiếc iPhone 18 Pro Max họ vừa mua đang gặp lỗi kỳ lạ. iPhone cao cấp nhất của Apple không thể thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn cũng như mất kết nối truy cập dữ liệu. Thay vào đó, người dùng sẽ thấy dòng thông báo "SOS" trên thanh trạng thái của iPhone. Sự cố xảy ra với các mẫu iPhone 18 Pro Max từ nhà mạng AT&T.

Bloomberg xác nhận đã có 18 người dùng báo lỗi, hiện chưa rõ số lượng thực tế người bị ảnh hưởng. "Giống như nhiều người ở đây, thật không may, tôi phải chịu đựng chiếc 18 Pro Max dính lỗi 'SOS di động' đầy tai quái. Tôi đang có mặt tại Apple Store và nhân viên cho biết chỉ riêng hôm nay đã có 50 người đến vì lỗi này, còn hôm qua là 100 người", một người dùng chia sẻ trên diễn đàn Reddit.

Apple sau đó thừa nhận iPhone 18 Pro Max gặp lỗi. "Chúng tôi đã xác định sự cố ảnh hưởng đến một số người dùng iPhone 18 Pro Max được phân phối bởi nhà mạng AT&T. Lỗi này có thể khiến thiết bị mất kết nối và không thể thực hiện cuộc gọi. Chúng tôi đã phát hành iOS 27.0.1 vào đầu tuần này và kêu gọi người dùng iPhone 18 Pro Max cập nhật ngay, đồng thời cũng phát hành bản cập nhật cài đặt nhà mạng. Cả hai bản cập nhật này nhằm mục đích giúp ngăn chặn sự cố này xảy ra", Apple xác nhận với 9to5Mac.

iPhone 18 Pro Max mở bán từ ngày 18.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Người dùng Reddit cho biết việc đổi 18 Pro Max mới không đảm bảo giải quyết được vấn đề. Đã có những người đổi máy mới nhưng vẫn gặp lại lỗi "SOS" như cũ. "Tôi nghĩ vấn đề này lan rộng hơn nhiều so với những gì người ta tưởng", một người dùng gặp sự cố với iPhone 18 Pro Max nói. Một người khác cho biết anh đã trả máy, quay về với chiếc iPhone 16 Pro Max cũ để đảm bảo kết nối ổn định.

Trong email gửi 9to5Mac, Apple giải thích các bản cập nhật phần mềm sẽ giúp ngăn ngừa các sự cố trong tương lai cho người dùng iPhone 18 Pro Max trên mạng AT&T. Những thiết bị mất kết nối cần thay thế phần cứng.

MacRumors dẫn thống kê trên các cuộc thảo luận ở Cộng đồng hỗ trợ của Apple, Reddit, diễn đàn MacRumors và các nền tảng trực tuyến khác cho thấy hàng nghìn người dùng đã gặp phải sự cố từ khi iPhone 18 Pro Max mở bán hôm 18.9.

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Nhà mạng AT&T cho biết họ đã làm việc với Apple để giải quyết sự cố. Theo chính sách bán hàng, người dùng có 14 ngày để hoàn trả nếu thiết bị gặp lỗi. Thông thường, Apple sẽ giải quyết những vấn đề thế này bằng bản cập nhật phần mềm. Với các vấn đề về phần cứng hiếm gặp hơn, công ty có thể triển khai chương trình sửa chữa miễn phí.

Theo Bloomberg, iPhone 18 Pro Max tại Mỹ dùng chip Qualcomm. Trong khi đó, iPhone 18 Pro, sử dụng modem C2 của Apple, không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max dùng chip C2 do Apple thiết kế. Các hệ thống phân phối chính hãng trong nước cho biết hiện chưa ghi nhận lỗi liên quan đến kết nối từ người dùng.

Trước đó, nhiều người dùng phản ánh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max của họ xuất hiện tiếng động lạ như lách tách, lụp bụp khi dùng các ứng dụng phát âm thanh. Một số người dùng khác gặp phải lỗi khởi động lại đột ngột khi xác thực Face ID không thành công.