iPhone 18 Pro giúp Apple giành ngôi vương ở Trung Quốc

Theo SCMP, Apple đứng đầu doanh số smartphone trong tuần 38 (ngày 14 - 20.9) tại Trung Quốc khi iPhone 18 Pro được mở bán. Điều này tạo ra một cú hích tiềm năng cho thị trường di động vốn đang trì trệ do nhu cầu tiêu dùng yếu và chi phí linh kiện tăng cao.

Theo báo cáo được Counterpoint Research công bố hôm 30.9, doanh số bán ra của các mẫu iPhone 18 Pro trong ba ngày đầu tiên (tính từ ngày 18.9) cao hơn 12% so với doanh số iPhone 17 Pro trong một tuần.

Khởi đầu mạnh mẽ này đã đưa Apple lên vị trí số 1 về doanh số bán smartphone trong tuần từ ngày 14 đến 20.9, chiếm 33% thị phần tại Trung Quốc.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bắt đầu mở bán từ ngày 18.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Việc iPhone 18 tiêu chuẩn mở bán muộn có thể khiến một số người dùng chuyển sang nâng cấp lên iPhone 18 Pro", Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research bình luận. Theo các chuyên gia, việc nhiều mẫu smartphone cao cấp của Trung Quốc tăng giá hơn 200 USD có thể đã nâng mức giá tham chiếu, làm tăng lợi thế về giá trị tương đối của iPhone so với các đối thủ.

Counterpoint dự đoán thị trường smartphone Trung Quốc sẽ khởi sắc khi các thương hiệu trong nước tung ra các thiết bị chủ lực. Huawei mới ra mắt dòng Pura X Max có thể gập mở và smartphone màn hình rộng Pura X View, trong khi Xiaomi bổ sung 18 Fold vào dòng sản phẩm của mình.

Apple tiếp tục giữ ngôi vương

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng ghi nhận doanh số ấn tượng. Các hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam ghi nhận doanh số vượt 1.500 tỉ đồng chỉ trong ngày đầu mở bán. Một số đại lý cho biết lượng khách quan tâm đến iPhone 18 Pro cao gấp ba lần so với bản tiền nhiệm. Trong đó, gần 80% người dùng chọn mua iPhone 18 Pro Max phiên bản 256 GB.

Apple có thể tiếp tục giữ ngôi vương khi dòng smartphone gập iPhone Duo được bán ra vào ngày 23.10. Theo báo cáo mới đây của ngân hàng UBS, người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm đến smartphone màn hình gập hơn so với các thị trường khác. UBS vẫn giữ nguyên dự báo về doanh số bán iPhone toàn cầu của Apple trong năm tài chính 2026, ước đạt 261 triệu chiếc xuất xưởng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao nhiều người háo hức là nhóm đầu tiên sở hữu iPhone đời mới nhất?

Ghi nhận thực tế từ thị trường cho thấy Apple vẫn đang phân phối nguồn hàng theo từng đợt. Khách hàng phải đặt trước và chờ đến ngày hẹn để nhận máy. Dù giá iPhone 18 Pro series cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với bản tiền nhiệm, nhiều người dùng vẫn xếp hàng, chờ lên đời máy. Các hệ thống bán lẻ dự đoán dòng iPhone mới của Apple sẽ tiếp tục duy trì sức hút đến cuối năm, kéo cả thị trường đi lên.

Apple vẫn tiếp tục phát triển dù ngành công nghiệp di động đang phải đối mặt nhiều thách thức. Thị trường smartphone toàn cầu phải vật lộn với cơn khát chip nhớ. Các cơ sở hạ tầng AI ngày một lớn cũng gây áp lực lên nguồn cung linh kiện điện tử tiêu dùng.

Theo Counterpoint, doanh số bán điện thoại di động hằng tuần của Trung Quốc đã giảm hai con số so với cùng kỳ năm ngoái kể từ tháng 7. Nguyên nhân được cho là do chi tiêu của người tiêu dùng giảm và chi phí sản xuất chip tăng cao.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ dự kiến sẽ kéo lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu giảm 16,7% trong năm nay, theo IDC. Đây là mức giảm hằng năm mạnh nhất từ trước đến nay, trong khi Counterpoint dự đoán thị trường sẽ giảm 14,3% trong năm 2026.