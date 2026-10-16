Phát hiện mã độc cài sẵn trên hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ

Trong chiến dịch được Bitdefender đặt tên là 'Midnight Mimosa', phần mềm độc hại được cài sẵn ngay trong firmware gốc của các thiết bị sử dụng dòng chip MediaTek tiết kiệm năng lượng. Những chiếc điện thoại Android này thường được bán dưới các nhãn hiệu như Cubot, Doogee hoặc các mẫu máy làm giả những dòng sản phẩm phổ biến gồm Galaxy S24, S25 và S26 của Samsung.

Tìm thấy ứng dụng lạ tự động tải và xóa phần mềm trên hàng nghìn máy Android ẢNH: REUTERS

Cảnh báo từ Bitdefender về điện thoại Android chứa mã độc

Theo Bitdefender, mã độc thêm một ứng dụng tên 'System' (tên gói com.android.system.lite) hoạt động với toàn quyền quản trị, liên tục tải xuống rồi xóa đi các ứng dụng tiện ích có vẻ vô hại như thời tiết hay khóa ứng dụng. Các ứng dụng này đóng vai trò trung gian để hiển thị quảng cáo toàn màn hình và quảng cáo ẩn ngay cả khi người dùng chưa từng mở chúng, đồng thời vượt qua các trình quét bảo mật.

Hàng nghìn thiết bị chứa mã độc đã bị theo dõi trong năm 2024 và 2025, trong đó Mexico bị ảnh hưởng nặng nhất với 13%, Mỹ đứng thứ tư với 8% và Canada đứng thứ chín với dưới 3%.

Dù chưa xác định được mã độc bị cài cắm ở khâu nào trong chuỗi cung ứng, các nhà nghiên cứu phát hiện chữ ký số trong các ứng dụng chứa mã độc đều dẫn về nhà sản xuất thiết bị gốc (ODM) Android có tên Shenzhen Zediel; đồng thời 13 ứng dụng khác có đoạn mã gian lận tương tự từ công ty này từng xuất hiện trên Google Play Store cũng đã bị gỡ bỏ.

Những chiến dịch như Midnight Mimosa có thể bị lợi dụng để cài đặt ứng dụng ngoài mục đích gian lận quảng cáo, gồm việc đưa điện thoại vào mạng lưới máy tính ma (botnet) và tham gia tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Trước đó, thị trường điện thoại Android từng ghi nhận hãng Blu tại Mỹ bị Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) chỉ trích năm 2018 vì để nhà thầu firmware thu thập dữ liệu người dùng, hay sự cố năm 2016 của nhà thầu Ragentek làm ảnh hưởng hàng triệu thiết bị từ Blu, Infinix, Doogee và Xolo.

Từ thực tế trên, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi mua các mẫu điện thoại có giá siêu rẻ từ những thương hiệu vô danh. Dù Google, Motorola và Samsung không hoàn toàn tránh khỏi các lỗ hổng - như sự cố bảo mật nghiêm trọng trên dòng Pixel vài năm trước - nhưng các hãng này đều có quy trình chặt chẽ để bảo vệ firmware, quản lý cập nhật và hỗ trợ chủ sở hữu khi xảy ra sự cố.